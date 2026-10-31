Detenido el autor del apuñalamiento mortal entre trabajadores en Tordehumos (Valladolid)

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Valladolid, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido esta tarde, tras una intensa búsqueda, al supuesto autor del apuñalamiento mortal de un hombre de unos 30 años en Tordehumos (Valladolid), y de otras dos personas a las que dejó heridas, una más grave de 20 años y otra en la treintena, todos trabajadores inmigrantes de origen indio que convivían en un albergue de esa pequeña localidad.

Fuentes de la Subdelgación del Gobierno han informado sobre las 19.00 horas de la localización del hombre tras un intenso dispositivo de búsqueda y de su detención en las proximidades del polideportivo de Villabrágima, localidad que está a unos cuatro kilómetros y medio de Tordehumos.

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El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha detallado a EFE que se desconocen los motivos que originaron la agresión, que se produjo dentro del albergue situado en las inmediaciones de la Plaza Mayor de esa localidad.

En el albergue, alquilado por una empresa portuguesa, viven unas 40 personas, todos de origen indio, que trabajan en una conservera lusa en las inmediaciones de Benavente, en Zamora.

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Canales, que se ha trasladado a Tordehumos nada más conocer el suceso, ha explicado a EFE que los vecinos y el alcalde le han transmitido que no habían tenido ningún tipo de incidente ni conflicto con los trabajadores, que son "gente muy pacífica".

La agresión se ha producido entro del albergue aunque se puede ver un rastro de sangre fuera, que analiza la Guardia Civil, que está tomando testimonio a los trabajadores y que ya ha identificado al supuesto autor del crimen.

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Incluso se ha facilitado su imagen para que cualquier información que se tenga pueda ayudar a su detención.

Los tres eran trabajadores inmigrantes de nacionalidad india que trabajaban para una empresa portuguesa y estaban alojados desde hace dos años en un albergue de Tordehumos, sin que hubieran causado "ningún problema", ha insistido Canales.

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El 1-1-2 de Castilla y León, que ha recibido el aviso de la agresión en torno a las 13.00 horas, ha informado posteriormente de que Emergencias Sanitarias ha confirmado la muerte de un hombre de unos 30 años, con dos heridos, uno de edad similar trasladado en una uvi móvil al Clínico de Valladolid y otro de unos 20, evacuado en helicóptero al Río Hortega de Valladolid.EFE