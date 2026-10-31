Detenida integrante de un clan especializado en "tocomochos" por tres estafas de 54.500€

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Valladolid, 31 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Valladolid, a la que le constan 36 antecedentes, que formaba parte de un clan nacional especializado en el timo del tocomocho y estaba en búsqueda por tres estafas en Ávila, Talavera de la Reina (Toledo) y Valladolid, con 54.500 euros obtenidos en total.

La mujer fue detenida el pasado miércoles después de que en setiembre y octubre se denunciaran las referidas estafas, en las que las víctimas coincidieron en que habían caído en el engaño, con varias personas involucradas, entre ellas una mujer que actuaba como gancho y que les hizo creer que otro de los implicados tenía varios cupones premiados de la ONCE y que les iba a dar uno por ayudarle a cobrarlos.

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Para ello requirieron a las víctimas que previamente mostraran una cantidad de dinero en efectivo como fianza, lo mismo que hizo la mujer luego detenida para hacerles creer que ella también pretendía hacerse con uno de los décimos premiados, y reforzar el engaño, ha detallado la Policía este sábado en un comunicado.

En la estafa cometida en la ciudad de Ávila el 3 de septiembre los delincuentes obtuvieron un botín de 10.000 euros en efectivo y varias joyas; el 30 de setiembre en Talavera de la Reina se hicieron con 38.500 euros en efectivo y en Valladolid volvieron a delinquir el 14 de octubre llevándose un total de 6.000 euros de su última víctima.

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Las investigaciones paralelas en las tres localidades permitieron identificar a los participantes, que forman parte de un clan familiar itinerante especializado en las estafas mediante el modus operandi del tocomocho y la estampita, con una gran movilidad en el territorio nacional para así dificultar su localización y detención por las unidades policiales.

A la mujer identificada como presunta autora le constaban 36 antecedentes policiales, algunos de ellos por pertenencia a organización criminal, estafa y reclamación judicial entre otros motivos.

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Las pesquisas llevaron a la Policía a conocer que la mujer iba a hacer un trámite en un juzgado de Valladolid, por lo que se estableció un dispositivo que concluyó con su detención, y tras pasar a disposición judicial fue puesta en libertad, mientras que el resto de los participantes siguen en búsqueda.EFE