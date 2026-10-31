De Frutos: "Merecíamos un partido así"

Madrid, 31 oct (EFE).- Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano y autor de dos goles en la victoria frente al Celta de Vigo, se mostró "feliz" por el triunfo y aseguró que después de tres jornadas sin ganar y todos los problemas extradeportivos que han vivido las últimas semanas "merecían un partido así".
El Rayo Vallecano, con un doblete de Jorge de Frutos y otro tanto más de Unai López, goleó este sábado 3-0 en Vallecas al Celta de Vigo, que sufrió su primera derrota de la temporada como visitante.
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"Creo que merecíamos un día así. Se ha notado cuando está la afición y el equipo juntos y aparte hemos hecho un gran trabajo", dijo De Frutos, en declaraciones a DAZN.
De Frutos fue el gran protagonista del partido con esos dos goles, uno en cada parte. El primero tras asistencia de Sergio Camello y el segundo de Andrei Ratiu.
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"En el primero, cuando ha recibido Camello, sabía que iba a encontrar el pase. Solo con gritaRle sabe donde ponerla para que pudiera definir de primeras. El segundo ha sido igual, sabía que tenía que disparar a la primera al palo corto", señaló.
El partido también estuvo marcado por la vuelta del grupo de aficionados que conforman Bukaneros al fondo del estadio tras un partido de cierre aunque hicieron huelga de animación.
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"El objetivo de la plantilla era el acercamiento entre club y afición. Se ha dado un primer paso pero tiene que haber más pasos para la comunión total", concluyó. EFE
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