Dao, del francosenegalés Alain Gomis, Espiga de Oro de la 71 Seminci

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Valladolid, 31 oct (EFE).- El jurado internacional de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid ha premiado este sábado con la Espiga de Oro del festival a la película Dao, del director ferancosenegalés Alain Gomis, vertebrada en torno a ceremonias matrimoniales en dos continentes.

La Espiga de Plata ha recaído en la película La Gradiva, de la directora francesa Marine Atlan, en su ópera prima; y la mejor dirección en el argentino Lisandro Alonso, por La Libertad Doble.

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En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de la italiana Alba Rohrwacher en A Good Little Soldier, y del francés Swann Arlaud por Un hombre de nuestro tiempo.

Los codirectores de la 71 Seminci, Javier H. Estrada y Mariona Viader, han arrancado este sábado el acto en el que se ha conocido el palmarés del festival con un recuerdo para las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo y también para el último director del festival vallisoletano, José Luis Cienfuegos, fallecido en diciembre del 2025.

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La Semana Internacional de Cine de Valladolid acordó el jueves suspender la gala de clausura de su 71ª edición que iba a acoger esta tarde el Teatro Calderón, en señal de respeto y solidaridad hacia las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y sus familias.EFE

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