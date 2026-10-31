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Courtois regresa y Valverde se cae de la convocatoria del Real Madrid

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Madrid, 31 oct (EFE).- La ausencia de Fede Valverde es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports contra el Racing de Santander este domingo a las 16.15, en la que siguen sin aparecer Vinícius, Asencio, Rodrygo y Mendy, pero vuelve Thibaut Courtois.

El guardameta belga se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Barcelona, por un proceso gripal. Aunque algunos rumores apuntaron a que podría volar a última hora, el titular fue su compañero Lunin, quien realizó una parada clave para la victoria del Madrid.

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Valverde, que se retiró con molestias del partido en el Camp Nou en la parte posterior de su pierna derecha, se entrenó en solitario en las cuatro sesiones de la semana completadas por el equipo en Valdebebas, y finalmente no ha llegado a tiempo para el encuentro de El Sardinero. Mourinho adelantó en rueda de prensa su ausencia: "Mañana Fede no inicia el partido, será uno de los otros [Dumfries o Trent] quien vaya a jugar".

Arda Güler, quien también trabajó al margen del grupo al principio de la semana, regresó con sus compañeros el viernes y sí estará.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Santander.

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La otra baja es Vinícius, en su caso por sanción, ya que cumplirá ante el Racing el tercero de los cuatro partidos de suspensión que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

Como tercer portero, repite el canterano Sergio Mestre por tercer partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Racing la forman:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande. EFE

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