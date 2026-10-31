Colas de hasta tres horas para pasar la frontera con Marruecos por el puente festivo

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Ceuta, 31 oct (EFE).- La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos registra este sábado colas de hasta tres horas de espera para poder superar el paso fronterizo como consecuencia del puente festivo del 1 de noviembre que ha motivado un incremento en el tránsito.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, el embolsamiento de Loma Colmenar, donde tienen que aguardar los vehículos antes de cruzar la frontera, alcanzó esta madrugada hasta cuatro horas de espera y este sábado se ha reducido a tres horas.

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El incremento se asocia directamente con el elevado número de ceutíes que han optado por cruzar la aduana teniendo en cuenta que los próximos lunes y martes no hay actividad lectiva en los colegios e institutos.

El hecho de que los escolares no tengan clase hasta el miércoles, de acuerdo con el calendario escolar aprobado, ha producido que muchas familias hayan optado por viajar a Marruecos en estos días festivos.

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Este puente festivo ha motivado un aumento del tránsito de vehículos en la aduana, lo que ha producido una ralentización en el paso por la frontera.

Asimismo, los buques de pasajeros que enlazan Ceuta con el puerto de Algeciras (Cádiz) están alcanzado un lleno en cuanto a la cifra de vehículos en determinadas salidas. EFE

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