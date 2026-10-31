Cientos de manifestantes piden en Bilbao la libertad de los dos detenidos por terrorismo

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Bilbao, 31 oct (EFE).- Cientos de personas se manifiestan este sábado en Bilbao, convocadas por Aske y Jardun (escisión de la izquierda abertzale), para pedir la libertad de dos de sus miembros detenidos en Irún acusados de un presunto delito de terrorismo, y denunciar lo que consideran un "montaje policial".

La marcha ha partido a las 18.00 horas de la plaza Elíptica para recorrer la Gran Vía a los gritos de "Liberad a Malen y Aratz" y "la lucha es el único camino", con ikurriñas.

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La Policía Municipal se ha situado en todos los cruces de la Gran Vía, y la Ertzaintza ha desplegado dos furgones antidisturbios entre la calle Diputación y la Gran Vía.

Se prevé que la movilización termine su recorrido frente a la plaza del Teatro Arriaga, en el Casco Viejo de la capital vizcaína.

Una integrante de Aske, Ispiñe Bidaurrasa, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo de la convocatoria no es que se produzca ningún incidente y se ha desmarcado de lo que pueda ocurrir al margen de la manifestación.

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Aratz Bilbao y Malen Grunig Ibáñez, de 34 y 22 años, ingresaron en prisión provisional el 20 de octubre por orden de la Audiencia Nacional, que los investiga por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista y de tenencia y fabricación de explosivos y armas. EFE

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