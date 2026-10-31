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'Checo' Pérez: Es muy especial para mí volver a rodar en casa aquí en México

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac, que marcó el decimoctavo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez que "es muy especial para" él "volver a rodar en casa" y ante su afición.

"Es un momento muy especial para mí volver a rodar en la pista de casa, aquí en México, delante de mis seguidores y de mi gente", apuntó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que afronta este fin de semana su Gran Premio número 300 en la categoría reina, en la que cuenta seis victorias y 39 podios.

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"Ha sido una jornada demandante, ya que no me he sentido demasiado bien en lo que a salud se refiere", comentó el bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la Fórmula Uno con la escudería debutante, con la que ha prolongado su vínculo tres cursos más.

"Espero poder regresar mañana al cien por cien; así que me centraré en descansar todo lo posible esta noche", apuntó el ídolo local después de la jornada de prácticas que tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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"Parece que estamos más cerca de lo esperado, lo que es positivo. Ojalá podamos tener un gran día mañana en la calificación y maximicemos nuestro potencial", manifestó 'Checo' este viernes después de la primera jornada del Gran Premio de Ciudad de México. EFE

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