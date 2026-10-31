Cervera advierte del peligro del Andorra: "Puede hacer mucho daño"

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Santa Cruz de Tenerife, 31 oct (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha advertido de la dificultad del encuentro de este domingo ante el FC Andorra, un rival que "puede hacer mucho daño" si encuentra espacios para desarrollar su propuesta futbolística.

"Tenemos que ganar pronto porque, si no, todo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a quedar en el olvido", ha señalado el técnico, que ha reconocido que su equipo ha competido en varios de los partidos que no ha conseguido ganar, aunque ha insistido en que los resultados terminarán imponiéndose a cualquier otra valoración.

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Cervera ha reconocido que el Andorra es un rival cuya propuesta futbolística le gusta, pero ha advertido de que el Tenerife puede verse superado por su circulación de balón si no sale al campo con las "ideas claras".

Por ello, considera fundamental reducir sus opciones ofensivas y evitar un intercambio de golpes que favorezca a los jugadores de calidad del conjunto visitante.

El entrenador ha explicado que la acumulación de desplazamientos y la falta de entrenamientos con toda la plantilla han condicionado la preparación del encuentro, ya que apenas han podido trabajar dos días con el grupo al completo.

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También ha admitido que probablemente el equipo llegue "más cansado" de lo habitual, aunque confía en que el trabajo físico y los datos recopilados permitan afrontar el partido en buenas condiciones.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, ha confirmado las bajas de Salifo, Alassan, Baba y Chapela. Este último, que ya comienza a entrenar con el grupo, todavía no está disponible, mientras que César Álvarez continúa con molestias en un dedo y Víctor Moreno se encuentra totalmente recuperado.

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Sobre el planteamiento táctico, Cervera ha avanzado que probablemente se vea con más frecuencia al Tenerife jugar con "tres por dentro", especialmente mientras Enric Gallego ocupe la punta de ataque, al considerar que esta disposición puede beneficiar al equipo.

El cambio supondría situar a Nacho Gil como mediapunta y desplazar a Víctor Moreno a la banda, su posición natural.

Por último, el técnico blanquiazul ha descartado modificar su propuesta para construir un equipo más defensivo pese a los goles encajados.

A su juicio, en Segunda División es normal recibir tantos ante la calidad de los rivales, por lo que considera que el Tenerife debe centrarse también en mejorar su capacidad ofensiva sin renunciar a la idea de juego que pretende desarrollar. EFE

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