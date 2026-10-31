Castro: “Las emociones del resultado te hacen ver los partidos de manera diferente”

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Valencia, 31 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, ensalzó la imagen de su equipo a pesar de la derrota sufrida este sábado ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València y valoró el partido más allá del resultado en contra.

“Son uno de los mejores equipos de la liga, pero terminamos con más remates, con más ocasiones de gol, con las primeras acciones en área contraria siendo nuestra… El Atlético nos hace daño con el error de Olasagasti, que lo puede hacer cualquiera, por lo que no me quiero quedar solo con el resultado. Las emociones del resultado te hacen ver los partidos de manera diferente”, explicó Castro en rueda de prensa.

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“Hemos peleado, hemos salido a presionar todo el tiempo, hemos tenido las mejores oportunidades al principio… Y ellos, cuando las han tenido, las han metido. Hasta con dos goles anulados. Hay días así, pero me quedo con lo que ha hecho el equipo”, insistió.

El técnico luso siguió en la línea de no dramatizar la derrota ante el Atlético. “Es un partido para analizar, como todos. Tenemos que seguir adelante con el mismo carácter de siempre, siendo un equipo humilde y que pelea siempre. No podemos perder la identidad”.

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Castro también tuvo palabras para Marc Santos, de 15 años y que jugó por primera vez ante la afición levantinista: “Marc es muy inteligente y es un jugador de la primera plantilla. Nos da garantías de jugar en más de una posición al nivel que exige la liga. Lo más importante es que, cuando ha entrado en pretemporada y en partidos oficiales, lo ha hecho a un muy buen nivel”.

“Las etapas se tienen que cumplir, pero se tiene que hacer bien. No quiero que se quede toda la vida siendo una futura promesa y no quiero hacer las cosas solo porque tenga 15 años. Cuando cometa errores, los cometerá porque todos los jugadores los cometen, no porque es muy joven”, concluyó. EFE

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