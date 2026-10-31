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Carlos Fernández encara la recta final de su recuperación

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Oviedo, 31 oct (EFE).- Carlos Fernández, delantero del Real Oviedo, comienza a realizar tareas al mismo ritmo de sus compañeros dos meses después de la artroscopia a la que fue sometido para tratar unas molestias en su rodilla derecha.

El ariete, una de las grandes apuestas del verano del club carbayón después de marcar 16 goles el curso pasado en el Mirandés, solo ha podido disputar 10 minutos en la presente temporada y debido a la grave lesión de Chris Ramos su regreso es una de las grandes noticias que espera Julián Calero para mejorar su ataque.

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El Oviedo, que el jueves cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Numancia, la octava eliminación en primera ronda del torneo del KO en las últimas once temporadas, completó esta mañana su penúltimo entrenamiento antes de recibir el lunes (Carlos Tartiere, 16:15 horas) a la UD Las Palmas.

Para dicho encuentro Calero no podrá contar todavía con Carlos Fernández, tampoco con Chris Ramos y Brandon Domingues, y habrá que ver si puede regresar Juan Cruz, que esta mañana sí completó el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.

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El Real Oviedo es noveno con 18 puntos, a dos del playoff y a siete del ascenso directo, y regresa al Carlos Tartiere tres semanas después tras sumar un triunfo y un empate en sus visitas a Ceuta y Almería, respectivamente. EFE

Pfg/pgc/jpd

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