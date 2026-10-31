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Buscan al autor del apuñalamiento mortal de un trabajador en Tordehumos (Valladolid)

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Valladolid, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil intenta localizar con la ayuda de un helicóptero al supuesto autor, ya identificado, del apuñalamiento mortal con arma blanca de un hombre en Tordehumos (Valladolid), con otro herido grave y otro más leve, trabajadores de origen indio que convivían en un albergue de esa localidad de poco más de 350 vecinos.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha detallado a EFE que se desconocen los motivos que originaron la agresión, que se produjo dentro del albergue situado en las inmediaciones de la plaza Mayor.

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El albergue lo tiene alquilado una empresa portuguesa y en él viven unos 40 trabajadores, todos de origen indio, que trabajan en una conservera lusa en las inmediaciones de la localidad zamorana de Benavente.

Canales, que se ha trasladado a Tordehumos nada más conocer el suceso, ha explicado a EFE que los vecinos y el alcalde le han transmitido que no habían tenido ningún tipo de incidente ni conflicto con los trabajadores, que son "gente muy pacífica".

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La agresión se ha producido dentro del albergue aunque se puede ver un rastro de sangre fuera, que analiza la Guardia Civil, que está tomando testimonio a los trabajadores y que ya ha identificado al supuesto autor del crimen.

Incluso, se ha facilitado su imagen para que cualquier información que se tenga pueda ayudar a su detención.

Las tres víctimas son inmigrantes de nacionalidad india que trabajaban para una empresa portuguesa y estaban alojados desde hace dos años en un albergue de Tordehumos, sin que hubieran causado "ningún problema", ha insistido Canales.

Dos heridos han sido trasladados inicialmente al centro de salud de Villafrechós, según ha comunicado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2, que ha recibido en torno a la una de la tarde el aviso de la agresión, y que ha movilizado un helicóptero sanitario con el que, según ha detallado posteriormente, ha trasladado a una persona herida al Río Hortega. EFE

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