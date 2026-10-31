Borja Jiménez califica al Mallorca como el "candidato número uno al ascenso"

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Cádiz, 31 oct (EFE).- El entrenador del Cádiz, Borja Jiménez, destacó sobre el partido de este lunes en el campo del Real Mallorca, que cierra la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, la importancia de prolongar ante el que calificó como "el candidato número uno al ascenso" la dinámica positiva de su equipo tras haber encadenado dos victorias.

Jiménez declaró este sábado en conferencia de prensa que ganar ayuda a reforzar "la confianza" del grupo, aunque reconoció que el trabajo se desarrolla con poco margen de tiempo para preparar los próximos compromisos porque el Cádiz, que ha vencido sucesivamente bajo su mando al Ceuta (3-1) en liga y al Xerez (1-3) en Copa, lleva "pocos entrenamientos" con el nuevo cuerpo técnico que encabeza.

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El preparador abulense, quien relevó hace apenas una semana al destituido Albert Celades, manifestó que el equipo técnico que dirige está "trabajando a contrarreloj" para que los futbolistas mantengan las señas de identidad que han mostrado hasta ahora.

Sobre el Mallorca, el preparador del conjunto gaditano advirtió de la dificultad del encuentro y lo situó como el principal aspirante al ascenso, el candidato “número uno", reiteró.

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"Hay muchas expectativas alrededor de ellos y debemos aprovecharlo", afirmó Jiménez, quien ante ese escenario, consideró fundamental que el Cádiz sepa interpretar las diferentes fases del partido e identificar "dónde y cómo hacerle daño" al rival para aprovechar sus opciones frente a un contrincante, a su juicio, de un gran potencial.

Insistió en que el objetivo pasa por "estar vivos en los partidos" y mantener el nivel competitivo mostrado en los dos compromisos que él ha dirigido, en los que el Cádiz fue de menos a más y acabó ganando tras darle la vuelta a sendos marcadores adversos. EFE

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