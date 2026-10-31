Beñat: "Hoy hemos sentido Vallecas con una energía distinta"

Guardar

Madrid, 31 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo, se mostró contento por la victoria frente al Celta de Vigo tras un partido "muy completo" y aseguró que este sábado, por primera vez, se sintió Vallecas "no sé si en plenitud pero sí con una energía distinta".

El Rayo Vallecano, con un doblete de Jorge de Frutos y otro tanto más de Unai López, goleó 3-0 en Vallecas al Celta de Vigo, que sufrió su primera derrota de la temporada como visitante.

PUBLICIDAD

"Estamos felices. Ha sido un partido muy completo. Hemos salido fuertes, hemos sido un equipo valiente, hemos tenido soltura y ligereza con el balón. Hay veces que estarás mas acertado y otras menos pero hemos tenido paciencia, hemos sabido elegir los tiempos muy bien y dar pausa al juego", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"Estoy orgulloso del equipo porque llevaba tiempo diciendo que había que trabajar la portería a cero pero hemos sido un equipo muy completo. Esta semana hemos incidido en ello. Ha sido un partido muy bueno", confesó el técnico vasco, que por primera vez pudo sentir un ambiente de apoyo al equipo tras los incidentes del partido frente al Athletic Club de Bilbao y el cierre de la grada del fondo contra el Elche.

PUBLICIDAD

"Por primera vez hemos sentido Vallecas no sé si en su plenitud pero sí con una energía fantástica. He visto más camisetas del Rayo que nunca. Aquí hay algo especial y se ve que no nos sueltan. Se ha visto una energía distinta y el Vallecas más de vedad. Agradecemos a la afición porque podemos ir a más y a las bases que necesitamos", manifestó.

"En este estadio empiezo a sentir cosas especiales. Me habían dicho que era especial y lo es, en detalles amplios y pequeños. Merece mucho la pena el acercamiento que se está produciendo (entre club y afición) y estamos muy contentos del paso que ha dado el club para la optima comunicación", apuntó.

PUBLICIDAD

Con la victoria el Rayo se sitúa en mitad de tabla con doce puntos y un partido menos a la espera de reanudar el partido frente al Athletic Club de Bilbao a puerta cerrada.

"Tenemos la sensación que mínimo estamos hoy en los puntos que merecemos. Hemos dado un salto en la clasificación, que era algo que más que un peso de encima era una necesidad para vernos donde creemos estar y más con un partido menos", señaló.

PUBLICIDAD

Uno de los protagonistas del partido fue el lateral derecho Andrei Ratiu, que volvió a jugar tras mes y medio lesionado.

"Andrei nos da mucho pero sin él también hemos jugado bien y hemos hecho buenos partidos. Estoy muy contento con todos los jugadores pero es cierto que Ratiu es uno de los mejores laterales de la Liga, no hay mucho más que decir. Cuando juega lo demuestra. Podría ser titular en casi todos los equipos de la Liga. Tiene nivel, capacidad física y técnica. Es un portento, es competitivo, ganador y nos ayuda mucho", concluyó. EFE

PUBLICIDAD