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Asens (Comuns) dice que será "muy feliz" cuando vea el regreso de Puigdemont

15/10/2026 El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens presenta su libro 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
15/10/2026 El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens presenta su libro 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
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El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, ha dicho que será "muy feliz" cuando vea el regreso de Bruselas (Bélgica) del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Lo ha dicho en el podcast 'La fi de l'exili' de Vilaweb, recogido por Europa Press este sábado, en el que ha remarcado que el retorno de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig "significa el final de un ciclo represivo que no debería haber comenzado nunca, y la normalización de una situación que era excepcional".

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Preguntado por las palabras de la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a las generales, Ada Colau, quien dijo que Puigdemont tendría problemas para caminar por Catalunya tras el rechazo de Junts a los decretos de vivienda, ha apuntado que él lo habría dicho de otra manera: "Seré muy feliz cuando vea a Carles Puigdemont volver a Catalunya, y si lo hace con los decretos de vivienda que tumbó su partido, todavía seré más feliz", ha dicho.

Sobre las elecciones del 29 de noviembre y la situación de la izquierda, ha lamentado la posición del cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián: "Creo que ha hecho una maniobra. Él y su partido han imposibilitado esta unidad y hace mucho más difícil que pueda haber una mayoría de izquierdas en el próximo Congreso".

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Además, ha añadido que no confió "nunca en que Rufián fuera honesto con esta propuesta" por lo que, apunta, no se ha sentido engañado.

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