Antonelli: Ferrari parecía muy rápido, pero nos centraremos en nosotros mismos

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado de un Mundial de Fórmula Uno que con casi total seguridad dejará resuelto matemáticamente a su favor el domingo, que marcó este viernes el cuarto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que "Ferrari parece rápido, pero" que se centrarán en sí "mismos".

"Antes que nada, estuvo bien volver a subirme al coche de nuevo y sentirme sano hoy", comentó Antonelli, de 20 años, que se convertirá en el campeón del mundo más joven -y en el tercer italiano- de la historia en ganar el Mundial de Fórmula Uno y que, aquejado de un proceso viral, no compareció el jueves en el circuito de la capital mexicana.

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"Ha sido un viernes interesante aquí en México, nunca es fácil hacer una lectura del coche, sobre todo en el primer entrenamiento, cuando la pista necesita limpiarse. Intentamos un par de cosas entre sesiones para situar el balance del coche en una mejor ventana (de rendimiento); y parece que mejoramos cosas con miras a la segunda sesión", explicó el joven astro boloñés, que cuenta nueve victorias en la F1, todas este año y que lidera el certamen con 365 puntos, 123 más que su compañero, George Russell, y con 124 sobre otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

"Hay más cosas, definitivamente, que podemos mejorar con miras a mañana; y tenemos trabajo que hacer por la noche", manifestó Kimi, al que le basta ser noveno para sentenciar el Mundial, aunque también le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane; o, incluso, no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo.

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"Ferrari parecía muy rápido, pero nos centraremos en nosotros mismos, ver dónde podemos encontrar más rendimiento y ojalá situarnos en una buena posición con miras a mañana", declaró Antonelli este viernes en Ciudad de México. EFE