Abascal acusa al Gobierno de mentir con el posible cierre del AVE Madrid-Barcelona

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Madrid, 31 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado al Gobierno de mentir por atribuir el accidente de Urda (Toledo), en el que han fallecido hasta el momento 69 personas, a un "error humano" y luego decir que sopesan cortar el servicio del AVE Madrid-Barcelona.

"¿Por qué piensa el gobierno cerrar el AVE Madrid-Barcelona si dicen que el accidente de Toledo es por un error humano? Porque mienten. Porque son los responsables", ha señalado en su cuenta de X, donde acusa además al Gobierno de ser una "organización criminal".

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció este viernes en rueda de prensa que están valorando la opción de cortar el servicio durante el tiempo que duren las obras de remodelación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona, siguiendo la fórmula que ya se aplica en Alemania.

En la misma comparecencia el ministro recalcó que quienes estaban en el centro de control de Atocha tenían a la vista todo lo que estaba sucediendo en una pantalla en la que "se ve dramáticamente como un tren está avanzando y otro está parado".

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¿Es un error?, se preguntó, "qué puedo decir... es que no quiero tampoco porque si lo digo parece que estoy cometiendo algún tipo de ofensa", agregó sobre por qué el controlador le dio la orden al AVE de retomar la circulación a "marcha normal" pese a que más adelante había un Iryo parado. EFE