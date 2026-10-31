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32-34. El Villa de Aranda logra su primera victoria liguera en Puente Genil

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Córdoba, 31 oct (EFE).- El Tubos Aranda Villa de Aranda logró este sábado su primera victoria liguera de la temporada al imponerse al Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil (32-34) en el pabellón Alcalde Miguel Salas, en la octava jornada de la Liga ASOBAL, en un partido que los pontanos ganaban al descanso y que el conjunto burgalés volteó en la segunda parte, con ocho goles de Tamás Jánosi, y cerró con un tanto de Juan Tamayo a tres segundos del final.

La primera mitad fue igualada; el Villa de Aranda se escapó 6-8 (min. 13) con goles de Robert Rosell y Samuel Cordiés, y el Ximénez respondió con un parcial de 4-0, con Daniel Ramos, Vieira, Raúl Caro y Dani Serrano, y llegó a mandar 12-10 con un siete metros de Paco Bernabéu (min. 20).

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Jánosi y David López igualaron (12-12) a ocho minutos del intermedio y, tras empates a 13, 14 y 15, Serrano firmó el 16-15 del descanso a falta de diez segundos.

Tras la reanudación, el Ximénez se puso 18-16 (min. 33), pero el Villa de Aranda respondió con un parcial de 1-5, con tres goles de Jánosi, uno de Carl Noah Martinsson y otro de Tamayo, para colocarse 19-21 y tomar su primera ventaja desde el 6-8.

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El conjunto arandino amplió la distancia con goles de López, Artur Parera y Alberto Pinillos hasta el 25-29 (min. 47), una renta de cuatro tantos que volvió a alcanzar en el 26-30 y en el 28-32 (min. 52).

El Ximénez apretó en los últimos minutos y, con goles de Serrano, Quim Rocas y Mario Dorado, se colocó 32-33 a dos minutos del final; el Villa de Aranda pidió tiempo muerto y, tras un error técnico de López, los pontanos recuperaron el balón con casi un minuto por delante, pero no lograron empatar en su último ataque y Tamayo selló el 32-34 desde nueve metros a tres segundos de la bocina.

Ficha técnica:

32 - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (16+16): Matej Asanin (p); Daniel Esteves Vieira (4), Quim Rocas (3), Nicolás Bonanno, Paco Bernabéu (1), Mario Dorado (6) y Daniel Ramos (7) -siete inicial-; Álvaro de Hita (ps), Dani Serrano (7), Raúl Caro (2), Tiago Sousa (1), David Estepa (1), Pablo Simonet, Antonio Cabello, Pablo Soler y Youssef Laoloua.

34 - Tubos Aranda Villa de Aranda (15+19): Vasco Teixeira (p); David López (6), Alberto Pinillos (2), Tamás Jánosi (8), Juan Tamayo (2), Carl Noah Martinsson (4) y Artur Parera (2) -siete inicial-; Filip Saric (ps), Samuel Cordiés (3), Mateo Arias (2), Robert Rosell (2), Álex Berbel (2), Nemanja Jovic (1), Víctor Megías, Pedro Martínez y Kiko Pereira.

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 6-6, 8-8, 11-10, 13-13, 16-15 (descanso); 18-17, 20-22, 23-26, 27-30, 30-32 y 32-34.

Árbitros: Eder Gómez Eguiluz y Mikel Gayoso Jiménez. Excluyeron a los locales Dani Serrano, Daniel Esteves Vieira y Mario Dorado, y a los visitantes Pedro Martínez (2), Robert Rosell, Samuel Cordiés, Artur Parera y Álex Berbel. Mostraron tarjeta amarilla al local Nicolás Bonanno.

Incidencias: partido de la octava jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. EFE

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