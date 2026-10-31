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2-0. El Tottenham se acostumbra a ganar

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Londres, 31 oct (EFE).- La expulsión de Jean-Philippe Mateta a los trece minutos, allanó el camino del Tottenham Hotspur que ganó su tercer partido consecutivo y deja la zona de descenso a cinco puntos.

Los de Roberto de Zerbi, que llegó a estar con el agua al cuello hace tres jornadas, han vencido de forma consecutiva a Coventry City, Chelsea y Crystal Palace, abandonando las posiciones de descenso y mirando hacia Europa.

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Contra el Palace, cuyo técnico Pierre Sage puede tener las horas contadas, una expulsión de Mateta, por una peligrosísima entrada al tobillo de Micky Van de Ven, marcó el partido. Tras revisar la acción el VAR, el delantero fue expulsado y el Tottenham jugó prácticamente noventa minutos con un jugador más.

Para eliminar cualquier tipo de ansiedad, pocos minutos después de la roja, Archie Gray, a la salida de un córner, adelantó a los 'Spurs', y ya en la segunda mitad, Jean Paul Van Hecke, a trompicones, materializó el segundo.

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A Sage, que sí clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga entre semana al vencer al Fulham de Álvaro Arbeloa, se le acaba el tiempo. Ha perdido seis de los nueve partidos de Premier que ha dirigido y los 'Eagles' acabarán en descenso una jornada más. Tienen siete puntos, solo el Sunderland y el Nottingham Forest están peor que ellos. EFE

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