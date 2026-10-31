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107-78. El Casademont Zaragoza se reencuentra con la victoria contra el FIATC Girona

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza pasó página este sábado de la dolorosa derrota contra el Barça con una sólida victoria contra el FIATC Girona (107-78) en el Pabellón Príncipe Felipe para afianzarse entre los ocho primeros clasificados.

El equipo de Gonzalo García consiguió el cuarto triunfo en seis jornadas, con una gran segunda parte (59-38) y cuatro hombres por encima de los 20 créditos de valoración: Guillem Vives (21 puntos y siete asistencias), Justin Jaworski (17), Laurynas Birutis (15 puntos y ocho rebotes) y el recuperado Trae Bell-Haynes (13).

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El cuadro de Moncho Fernández buscaba demostrar que el tropiezo europeo en la pista del NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro solo fue una anécdota, pero se vio superado en Zaragoza y encajó la tercera derrota contundente en tres desplazamientos en la Liga Endesa, después de caer por 118-78 contra el Kosner Baskonia y por 115-92 contra el Río Breogán.

La buena actuación de Jassel Pérez (19), líder de la ACB en puntos y segundo en valoración, no fue suficiente, en un partido que se decidió por las diferencias en el triple: 13/25 (52%) por 7/30 (23%).

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El partido empezó con mucha igualdad (8-7) entre dos conjuntos que querían reencontrarse con la victoria y que llegaban empatados en la clasificación de la ACB con un balance de 3/2.

Se sucedían las alternativas entre los dos equipos y las acciones de mérito de Jaworski, autor de ocho de los primeros 18 puntos (18-14), y de Jassel Pérez.

El Girona cerró el primer cuarto dos puntos por debajo (23-21) por su desacierto en los triples (2/9) y volvía a demostrar su debilidad en los tiros libres, un problema crónico en este inicio de temporada.

Jaworski aumentó la máxima ventaja aragonesa hasta los seis puntos con un 3+1 para inaugurar el segundo período (27-21) y prosiguió el intercambio de golpes entre ambos conjuntos.

Los visitantes seguían erráticos desde más allá de la línea de 6,75 metros (2/14), pero seguían dentro del partido gracias a su poderío en la pintura (31-28).

Jaworski alcanzó los 15 puntos con su tercer triple en tres intentos (36-30) y la renta local llegó a nueve puntos tras tres triples de Robert Blumbergs, Guillem Vives y Bell-Haynes (46-37).

El Zaragoza, de menos a más, lucía un 54% de acierto en triples (7/13) por el 19% visitante y al descanso vencía por 48-40 (25-19).

Los locales fueron alimentando su ventaja en el inicio de la segunda mitad y se escaparon a 16 puntos tras sendos triples de Bell-Haynes y Miguel González (62-46), a 18 tras ocho puntos consecutivos de Vives (74-57) y a 19 tras otro triple de Nico Brussino (78-59).

N'Guessan y McClung intentaban sostener al Girona, pero su equipo ya estaba por debajo del 20% en triples (4/22) y el Zaragoza rozaba el 58%.

El tercer cuarto dejó el marcador en un 78-60 que parecía definitivo y que siguió aumentando en el último parcial. El Girona no consiguió su primer triple de la segunda parte hasta los 12 minutos, por vía de Jassel Pérez, y la renta local creció hasta 30 puntos (107-77) bajo la batuta de Vives, excelente en la segunda mitad.

- Ficha técnica:

107 - Casademont Zaragoza (23+25+30+29): Bell-Haynes (13), Jaworski (17), Miguel González (7), Blumbergs (12), Olaseni (4), -cinco inicial-; Vives (21), Birutis (15), Brussino (11), Sergi García (3), Jaime Fernández (2), Juan García (-) y Alías (2).

78 - FIATC Girona (21+19+20+18): McClung (16), Pluta (4), Sergi Martínez (5), N'Guessan (11), Geben (2) -cinco inicial-; Jassel Pérez (19), Whittaker (11), Maric (6), Glas (3), Kunc (1), Stenionis (-) y Brunot (-).

Árbitros: Calatrava, García y Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 6 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe, en Zaragoza.

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asm/gmh/jl

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