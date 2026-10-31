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1-1. El Almería cede un empate en Eibar y pierde la oportunidad de ser líider

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Eibar (Gipuzkoa), 31 oct (EFE).- El Almería perdió la oportunidad de situarse provisionalmente como líder de LaLiga Hypermotion al ceder su segundo empate consecutivo, esta vez en Eibar (1-1) en un partido en el que se adelantó pronto, pero que se le hizo largo al final.

Eibar repitió el patrón de hace dos semanas ante el Mallorca y logró en los últimos minutos empatar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba ante un Almería (1-1).

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Probó pronto Luna para el Almería con un disparo a las nubes en los primeros segundos. E Poco después hubo una nueva oportunidad para los indálicos con un saque directo de Quim que fue a las manos de Magunagoitia.

La respuesta llegó un minuto después con un tiro lejano de Adu Ares entre palos que detuvo bien Andrés Fernández.

El Almería estaba amenazando y en el minuto 18 dio la puntilla con una jugada magníficamente trenzada entre Miguel y Sergio, que acabó con una asistencia a Quim, quien marcó con un certero disparo desde el centro del área armera.

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Se adelantaban así los andaluces en los primeros minutos del partido. Pero a medida que discurría la primera mitad el partido comenzó a trabarse por faltas reiteradas, que se intensificaron entrado ya el último tercio.

El Almería controlaba desde la defensa a placer el partido, ante una posesión estéril del conjunto local, que lo intentaba, pero sin mucha profundidad. El Almería logró así en la primera mitad que el Eibar no se sintiera cómodo en momento alguno.

Comenzó la segunda parte con un Almería que siguió llevando la iniciativa y que dispuso de una primera ocasión en el minuto 48 a cargo de Dzodic con un cabezazo, que mandó el balón a las alturas, tras recibir el centro después de un saque de falta.

El Eibar probó tímidamente la puerta de Andrés con un disparo alto y desviado de Martón. La réplica del Almería la protagonizó Cipenga con un tiro en buena posición, pero que se fue muy arriba.

En el minuto 65 Iván Gil estuvo a punto de empatar para el Eibar con un potente disparo que rechazó Fernández en primera instancia y el balón llegó luego a Pejiño, que remató fuera.

Dos minutos después otra ocasión también clarísima de Adu Ares con un disparo que se estrelló con el poste derecho. El Eibar disfrutaba de sus mejores minutos del encuentro. Y poco después un remate de cabeza de Martón, lamió la cruceta derecha. Fueron tres oportunidades clarísimas consecutivas que llevaron el miedo al cuerpo del Almería.

En el 76 una jugada parecida de Adu Ares volvió a acabar con el balón pegando en el poste derecho.

Y en el 78 la oportunidad fue para Lucás Núñez. La insistencia del Eibar al final obtuvo premio, pero ya en el minuto 86 con un misil lanzado por Pejiño, con su pierna izquierda y que se coló por la escuadra derecha, con un auténtico golazo del andaluz, que sirvió para empatar de manera merecida el encuentro

Y cuando ya todo parecía abocado al empate, Lelo y Guedes tuvieron en el último minuto dos ocasiones clarísimas seguidas y que estuvieron a punto de dar la victoria al Almería, pero Magunagoitia y Arbilla salvaron con sendas intervenciones a su equipo.

Al final reparto de puntos con el que el Almería iguala provisionalmente a puntos al líder Castellón y el Eibar sigue en tercera posición.

- Ficha técnica:

1 - Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arbilla, Bernat (Arana, m. 45), Mada (Lucas Núñez, m. 75), Aleix Garrido (Imanol, m. 85), Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta (Pejiño, m. 61) y Bautista (Martón, m. 61).

1 - Almería: Andrés Fernández, Luna, Pulido (Chumi, m. 59), Bonini, Alex Muñoz, Javi Muñoz (Vesga, m. 85), Stefan Dzodic, Quim (Lelo, m. 87), Arribas (Sola, m. 80), Cipenga (Guedes, m. 80) y Miguel (Baptistao, m. 87).

Goles: 0-1, m. 18: Quim. 1-2, m. 86: Pejiño.

Árbitro: Daniel Miranda, del Comité Extremeño. En el minuto 35 amonestó a Aleix Garrido. En el 48 tarjeta amarilla para Arbilla. En el 74 amonestó a Nolaskoain y Dzodic. En el 95 amonestó a Luna.

Incidencias: Antes del comienzo del encuentro se homenajeó a las personas con enfermedades raras, en concreto los pacientes de la enfermedad conocida como piel de mariposa. También se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de la localidad toledana de Urda. El partido se suspendió durante varios minutos en el primer período tras el gol por la caída de una aficionado del Almería, desde la grada y que tuvo que ser evacuado. Se dieron cita en el campo 4.902 espectadores. EFE

lrb/sab

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