1-0. El Sanse rompe su mala racha y consigue su primera victoria en casa ante el Girona

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San Sebastián, 31 oct (EFE).- El Sanse ha consegido romper la mala dinamica de seis derrotas consecutivas y lograr su primera victoria como local en LaLiga Hypermotion tras ganar a un Girona (1-0) que se quedó en inferioridad desde el minuto 15 cuando vio la roja David López.

En el minuto 12, el filial donostiarra dispuso de un penalti tras un derribo del propio David López sobre Lebarbier. El centrocampista francés del Sanse recibió un centro lateral dentro del área y, al controlar el esférico, fue pisado en el tobillo por el zaguero gironí. En primera instancia, el colegiado no decretó la pena máxima, pero tras ser avisado por el VAR y revisar la acción en el monitor, corrigió su decisión y señaló los once metros y la expulsión del central.

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La pena máxima fue ejecutada por Dani Díaz, quien buscó el palo inferior derecho, pero el meta argentino Paulo Gazzaniga adivinó la trayectoria y repelió tanto el lanzamiento como el posterior rechace, completando una doble intervención de muchísimo mérito.

Cerca de la media hora de juego, Marchal lo intentó desde fuera del área con un derechazo que se marchó desviado de la portería del Girona y en el tramo final del primer acto, los donostiarras estrellaron un balón en el travesaño tras un centro chut colgado desde la banda izquierda por Jon Balda, cuyo envío se envenenó hasta escupir el larguero antes de salir por la línea de fondo

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Ya en la segunda mitad, el Girona tuvo sus ocasiones pese a estar en inferioridad. En el minuto 75, un saque de banda en largo hacia el delantero ucraniano Pyshchur fue prolongado por el propio ariete, la pelota le cayó a Portu, cuyo remate de volea fue atrapado de manera segura por Lander Olasagasti.

En el minuto 82, un nuevo envío en largo hacia Pyshchur permitió al ucraniano peinar el esférico para que Portu lo recogiese y cediese a Carles Pérez, quien culminó la jugada con un potente disparo centrado que repelió de nuevo Olasagasti, y justo después el Girona tuvo otra gran ocasión en las botas de Carles Pérez con un lanzamiento escorado, pero el guardameta del cuadro donostiarra volvió a emerger para evitar el gol visitante.

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En cambio, el que aprovechó su opción fue el filial donostiarra. Eel minuto 86, Dani Díaz intentó poner un centro al segundo palo que acabó siendo uno hacia el semicírculo del área, donde lo recogió Lander Astiazarán. El extremo lasartearra probó suerte con un disparo instantáneo que terminó en el fondo de las mallas, tras tocar levemente en Paulo Gazzaniga sin que el meta pudiese evitar el 1-0 definitivo.

Cerca del tiempo reglamentario, Gorka Carrera dispuso de una gran ocasión para ampliar la ventaja en un mano a mano ante Gazzaniga, pero el arquero gironí adivinó sus intenciones y atrapó la pelota.

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Cuando apenas quedaban segundos para el pitido final, Gorka Carrera fue amonestado inicialmente con tarjeta roja tras una dura entrada sobre Álex Moreno. No obstante, tras la revisión del VAR y revisar la acción en el monitor, el colegiado corrigió su decisión y sancionó la falta con tarjeta amarilla

- Ficha técnica

1 - Real Sociedad B: Olasagasti; Ruperez, Calderón, Kita (Ayo, min. 85), Balda; Dani Díaz, Carbonell, Lebarbier (Aguirre, min. 62), Marchal (Astiazarán, min. 62); Soroeta (Carrera, min. 62) y Mariezkurrena (Eceizabarrena, min. 62).

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0 - Girona: Gazzaniga; Morey (Francés, min. 74), David López, Homes Júnior, Álex Moreno; Unai Hernández (Mumin, min. 21), Fran Beltrán, Izan González (Lass, min. 74); Carles Pérez, Asprilla (Portu, min. 74) y Vanat (Pyshchur, min. 57).

Goles: 1-0, min. 86: Astiazarán.

Árbitro: Jose Antonio Sanchez (C. Andaluz). Expulsó al jugador del Girona David López (min. 15). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Ruperez (min. 32), Lebarbier (min. 36), Soroeta (min. 59), Aguirre (min. 69), Dani Díaz (min. 88) y Carrera (min. 90) y al visitante Mumin (min. 80).

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Incidencias: encuentro correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1.191 espectadores. EFE

pbl/jap