Espana agencias

1-0. El Sanse rompe su mala racha y consigue su primera victoria en casa ante el Girona

Guardar

San Sebastián, 31 oct (EFE).- El Sanse ha consegido romper la mala dinamica de seis derrotas consecutivas y lograr su primera victoria como local en LaLiga Hypermotion tras ganar a un Girona (1-0) que se quedó en inferioridad desde el minuto 15 cuando vio la roja David López.

En el minuto 12, el filial donostiarra dispuso de un penalti tras un derribo del propio David López sobre Lebarbier. El centrocampista francés del Sanse recibió un centro lateral dentro del área y, al controlar el esférico, fue pisado en el tobillo por el zaguero gironí. En primera instancia, el colegiado no decretó la pena máxima, pero tras ser avisado por el VAR y revisar la acción en el monitor, corrigió su decisión y señaló los once metros y la expulsión del central.

PUBLICIDAD

La pena máxima fue ejecutada por Dani Díaz, quien buscó el palo inferior derecho, pero el meta argentino Paulo Gazzaniga adivinó la trayectoria y repelió tanto el lanzamiento como el posterior rechace, completando una doble intervención de muchísimo mérito.

Cerca de la media hora de juego, Marchal lo intentó desde fuera del área con un derechazo que se marchó desviado de la portería del Girona y en el tramo final del primer acto, los donostiarras estrellaron un balón en el travesaño tras un centro chut colgado desde la banda izquierda por Jon Balda, cuyo envío se envenenó hasta escupir el larguero antes de salir por la línea de fondo

PUBLICIDAD

Ya en la segunda mitad, el Girona tuvo sus ocasiones pese a estar en inferioridad. En el minuto 75, un saque de banda en largo hacia el delantero ucraniano Pyshchur fue prolongado por el propio ariete, la pelota le cayó a Portu, cuyo remate de volea fue atrapado de manera segura por Lander Olasagasti.

En el minuto 82, un nuevo envío en largo hacia Pyshchur permitió al ucraniano peinar el esférico para que Portu lo recogiese y cediese a Carles Pérez, quien culminó la jugada con un potente disparo centrado que repelió de nuevo Olasagasti, y justo después el Girona tuvo otra gran ocasión en las botas de Carles Pérez con un lanzamiento escorado, pero el guardameta del cuadro donostiarra volvió a emerger para evitar el gol visitante.

En cambio, el que aprovechó su opción fue el filial donostiarra. Eel minuto 86, Dani Díaz intentó poner un centro al segundo palo que acabó siendo uno hacia el semicírculo del área, donde lo recogió Lander Astiazarán. El extremo lasartearra probó suerte con un disparo instantáneo que terminó en el fondo de las mallas, tras tocar levemente en Paulo Gazzaniga sin que el meta pudiese evitar el 1-0 definitivo.

Cerca del tiempo reglamentario, Gorka Carrera dispuso de una gran ocasión para ampliar la ventaja en un mano a mano ante Gazzaniga, pero el arquero gironí adivinó sus intenciones y atrapó la pelota.

Cuando apenas quedaban segundos para el pitido final, Gorka Carrera fue amonestado inicialmente con tarjeta roja tras una dura entrada sobre Álex Moreno. No obstante, tras la revisión del VAR y revisar la acción en el monitor, el colegiado corrigió su decisión y sancionó la falta con tarjeta amarilla

- Ficha técnica

1 - Real Sociedad B: Olasagasti; Ruperez, Calderón, Kita (Ayo, min. 85), Balda; Dani Díaz, Carbonell, Lebarbier (Aguirre, min. 62), Marchal (Astiazarán, min. 62); Soroeta (Carrera, min. 62) y Mariezkurrena (Eceizabarrena, min. 62).

0 - Girona: Gazzaniga; Morey (Francés, min. 74), David López, Homes Júnior, Álex Moreno; Unai Hernández (Mumin, min. 21), Fran Beltrán, Izan González (Lass, min. 74); Carles Pérez, Asprilla (Portu, min. 74) y Vanat (Pyshchur, min. 57).

Goles: 1-0, min. 86: Astiazarán.

Árbitro: Jose Antonio Sanchez (C. Andaluz). Expulsó al jugador del Girona David López (min. 15). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Ruperez (min. 32), Lebarbier (min. 36), Soroeta (min. 59), Aguirre (min. 69), Dani Díaz (min. 88) y Carrera (min. 90) y al visitante Mumin (min. 80).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1.191 espectadores. EFE

pbl/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

La experta explica por qué aplazar constantemente nuestros objetivos puede acabar afectando a nuestra seguridad personal

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Tras más de una hora de rescate y arrastrándose por el tren volcado, Salvador y sus compañeros lograron evacuar a la joven sevillana

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

La comunicadora ha dedicado una emotiva publicación en redes sociales para agradecer a sus compañeros de la cadena antes de empezar una nueva etapa

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

La psicología detrás de las “backrooms”: por qué pueden aterrarnos los espacios vacios y monocromáticos

Severance y El resplandor son ejemplos de cómo espacios liminales generan una incomodidad difícil de explicar

La psicología detrás de las “backrooms”: por qué pueden aterrarnos los espacios vacios y monocromáticos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos