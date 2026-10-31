0-2. ElPozo, seco en ataque aunque clasificado, también cae ante el campeón de Ucrania

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Redacción de deportes, 31 oct (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida volvió a caer, este sábado por 0-2 frente al FC Hit Kiev, campeón de Ucrania, y cerró la fase principal de la Liga de Campeones de fútbol sala clasificado para los octavos de final como tercer clasificado del grupo 4 y seco en ataque.

Ese puesto le hace tener un cruce seguramente más duro y con el partido de vuelta fuera de casa.

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El encuentro no comenzó bien para el equipo español, que presentó la novedad de Edu Sousa en portería en lugar de Antonio Navarro. De hecho, el Kiev se adelantó por mediación de Artur Podliuk, quien batió al portero portugués a pase de Oleksandr Pediash cuando apenas habían transcurrido 3 minutos y 37 segundos.

Los de Josan González reaccionaron y generaron claro peligro en ocasiones para Adri Rivera, Dener Rodrigo, Gonzalo Santa Cruz y Marcel Marques pero sin definición positiva. El conjunto murciano merecía el empate ante el dirigido por Serhii Zhurba y, todavía antes del descanso, Dener la tuvo con un remate al larguero.

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La situación se iba a complicar aún más porque en el minuto 17 un penalti de Santa Cruz por deribo a Ihor Cherniavskyi dentro del área murciana dio lugar al segundo tanto ucraniano. Vladyslav Pervieiev no falló desde los seis metros.

En la reanudación Josan optó por Antonio Navarro para buscar su juego de pies y ser más fluido en el ataque posicional. A los charcuteros les costaba crear peligro y a 10 minutos y 5 segundos de la conclusión Dener actuó como portero jugador.

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Ni siquiera en el ataque en superioridad inquietó demasiado ElPozo a Oleksandr Kravets -realiazó varias intervenciones de mérito pero no tantas- y los ucranianos se hicieron con un triunfo merecido y que pasaron en su buena férrea defensa.

En lo que al equipo murciano respecta sus problemas de ejecución fueron evidentes y estuvo 76 minutos sin marcar, los que pasaron desde que hizo el 2-0 que obtuvo en el minuto 4 del choque que acabó perdiendo por 2-3 frente al Benfica.

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Esa derrota y la de este sábado le hacen ser el tercer clasificado de su grupo sólo por delante del Tigers Roermond neerlandés, al que se impuso por 1-3 en el debut y con ello le alcanzó para lograr la clasificación porque pasaban a los octavos tres de cuatro.

- Ficha técnica:

0 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Ricardo Mayor, Ricardinho y Dener Rodrigo -equipo inicial-, Adri Rivera, Marcel, Drahovsky, Santa Cruz, David Álvarez, Pachu, Bebe, Andrés Meseguer y Antonio Navarro.

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2 - FC Hit Kiev: Kravets, Chyzhyk, Cherniavskyi, Pervieiev y De Freitas -equipo inicial-, Podliuk, Sheremeta y Pediash.

Goles: 0-1, min.4: Podliuk. 0-2, min.17: Pervieiev, de penalti.

Árbitros: Bryan Claude François, de Francia; y Norbert Szilágyi, de Hungría. Mostraron la tarjeta amarilla al jugador de ElPozo Antonio Navarro (min.32) y al del Kiev Podliuk (min.32).

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Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la ronda principal de la Liga de Campeones de fútbol sala dentro del grupo 4 que se disputó en el pabellón Sporthal Jo Gerrishal de la ciudad neerlandesa de Roermond ante medio millar de espectadores. EFE

Ij/sab