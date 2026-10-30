Xavi Albert: "Hemos estado cerca, pero otra vez no rematamos al final"

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Barcelona, 30 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, ha valorado este viernes, tras perder contra el Barça en la Euroliga (98-94), que su equipo estuvo "cerca" de derrotar al cuadro azulgrana, pero le faltó "rematar al final".

El preparador del conjunto taronja ha valorado que el encuentro ha ido "en la línea de los otros dos partidos", pues ha sido "igualado", entre dos equipos que juegan "con estilos parecidos", como ya sucedió en los otros precedentes del curso entre ambos equipos, que también se llevó el conjunto catalán por una diferencia mínima.

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"Entramos un poco blandos en el primer cuarto, pero mejoramos en los otros tres y al final nos faltó suerte en las acciones decisivas. No me puedo sentir más cerca de ganar el partido. Tenemos que cerrar y rematar nosotros los partidos", ha señalado el preparador del Valencia Basket.

Albert ha recordado la última acción del partido, un tiro libre fallado por el escolta del Barça Darío Brizuela, que acabó con una canasta del propio jugador guipuzcoano después de que el barcelonista Tosan Evbuomwan palmeara el rebote.

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"No cae la moneda siempre de su lado por suerte. Hemos tenido varias opciones al final que tenemos que ajustar. En ese último rebote se nos escapa la posibilidad de tener el último tiro", ha señalado. EFE