Un Ucam al que Alonso pide "ser más duro" busca igualar su bagaje ante el Lleida

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Murcia, 30 oct (EFE).- Un Ucam Murcia al que su entrenador, Sito Alonso, pide "ser más duro", busca este sábado igualar su bagaje de triunfos y derrotas en la liga Endesa de baloncesto frente a un rival de la zona baja, el Ilerna Lleida, y conseguir la que sería su tercera victoria en el campeonato.

El partido de la sexta jornada comenzará a las siete y media de la tarde de la tarde en el palacio de los deportes de Murcia entre el decimocuarto clasificado y el decimosexto, respectivamente.

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El Ucam quiere recuperar estabilidad y volver a sumar como local en la competición doméstica antes de encarar dos salidas muy difíciles: Madrid y Bilbao.

Según Alonso, el Lleida es "un equipo supercompetitivo, con un ritmo altísimo, buena defensa, capacidad para jugar el bloqueo directo con múltiples generadores y pívots capaces de subir el balón como si fueran bases".

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Una temporada más, James Batemon sigue siendo el jugador destacado de los de Gerard Encuentra junto a experimentados en la liga como Melvin Ejim, Oriol Paulí, John Shurna, Mark Hughes y Dani García, este último base con pasado en el Ucam.

En verano se incorporaron Darius Mcghee, Kur Kuath, Kaspar Martenson y Zach Pierrin, quien se ha vuelto imprescindible para el Ilerna en pocas semanas y ya lidera la valoración del equipo con 17,4 créditos por encuentro, la octava mejor marca de la competición.

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El pívot francés es además el cuarto en rebotes, 6,8, y el segundo con más mates, 2,6.

Ante este nuevo envite, el preparador grana dijo este viernes que tienen "momentos muy reconocibles y otros en los que nos cuesta".

"A nadie le gusta perder, y menos a nosotros, pero creo que el equipo dio muestras de luchar mucho y a mí eso me gusta especialmente, sobre todo cuando las cosas durante el partido no van muy bien", comentó aludiendo al partido frente al Peristeri.

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"Estoy muy arrepentido de que el otro día me echaran, no dije absolutamente nada y no le he faltado al respeto a un árbitro en toda mi vida. Muchas veces tienen que pasar cosas como las que nos ocurrieron para unirte más como equipo y sentir que todos los jugadores creen que hay cosas que no están bien y unirse contra ellas", añadió.

"No tengo una preocupación grande en cuanto al ritmo del equipo, Sí que es verdad que todavía no disfruto, pero eso es un proceso, hay que tener calma, paciencia, escuchar a los jugadores y entender las cosas que les pueden pasar", comentó. EFE

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