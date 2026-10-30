Un hombre y un bebé llegan muertos a El Hierro tras una travesía de ocho días desde Gambia

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La Restinga (El Hierro), 30 oct (EFE).- Un hombre y un bebé han llegado muertos esta madrugada al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, tras una travesía de ocho días desde Gambia en un cayuco con otras 111 personas a bordo, han informado a EFE Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia de la isla.

Durante el rescate de la embarcación, un helicóptero de Salvamento tuvo que evacuar en estado grave al Hospital de El Hierro a una niña de alrededor de dos años, han precisado las fuentes. EFE

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