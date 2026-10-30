Temas del día de EFE España del sábado 31 de octubre de 2026

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Urda/Toledo - Tres días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido, hasta el momento, 69 personas, continúan este sábado los trabajos para la identificación de las víctimas y la investigación para determinar todas las causas de la tragedia, en la tercera y última jornada de luto oficial.

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12.00h: Misa funeral en la parroquia de Urda a cargo del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

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Madrid - Un fallo en el centro de control de Adif en Atocha sigue centrando las investigaciones en torno al accidente en el que un AVE de Renfe embistió a un Iryo a la altura de Urda (Toledo), el segundo siniestro más grave en la historia de la Alta Velocidad, tras el de Angrois.

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Madrid - Los pasajeros de trenes accidentados están cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros con independencia de quién sea la responsabilidad, pero también pueden ser indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del culpable cuando se determine el mismo, con indemnizaciones más altas.

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - El accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha obligado a los partidos a revisar y reorientar sus estrategias electorales, con una precampaña en marcha que volverá con intensidad en cuanto esta medianoche concluyan los tres días de luto oficial, pero que ha quedado marcada por la tragedia.

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DANA MANIFESTACIÓN

València - Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a los colectivos sociales y sindicales que desde la tragedia han salido a la calle cada mes para reclamar responsabilidades, se manifiestan con motivo del segundo aniversario de las inundaciones, centradas especialmente en el recuerdo a las 233 personas fallecidas.

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(18:00h. Plaza de la Virgen a Plaza del Ayuntamiento)

SEGURIDAD DISTURBIOS

Madrid - En las últimas semanas varias ciudades han sido víctimas de disturbios callejeros que se han saldado con decenas de detenidos, numerosos policías heridos e importantes daños materiales. ¿Quién está detrás? EFE ha consultado a expertos para intentar dar respuesta a esta pregunta.

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ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - Este octubre se ha convertido en el mes con la factura eléctrica de un consumidor tipo con tarifa regulada o PVPC más elevada de los últimos cuatro años, coincidiendo con el encarecimiento de la energía, en máximos desde el último trimestre de 2022, y la subida de los futuros, su otra referencia.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023593689 )

TELEVISIÓN DIGITAL

Madrid - Los espectadores tendrán que resintonizar su televisor el próximo 5 de noviembre para seguir recibiendo todos los canales en la Televisión Digital Terrestre (TDT), que estrenará emisiones en ultra alta definición (UHD), reorganizará varios canales para darles cabida e incorporará una nueva cadena en abierto, La Séptima.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023744937 )

CINE SEMINCI

Valladolid - Después de nueve días, la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) baja el telón con la lectura del palmarés oficial, la entrega de premios y el cierre de proyecciones con el estreno en España de 'Hombre al agua', dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal.

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GALERÍA ARTEKO

San Sebastián - La galería Arteko de San Sebastián ha cumplido 30 años y con este motivo su responsable, Cristina de la Fuente, habla en una entrevista con Efe de la satisfacción de haber cubierto esta larga trayectoria con un espacio que ha apostado siempre por el pequeño coleccionismo y que, tras el cierre de otros más veteranos, se ha convertido en el más antiguo de la ciudad. Ana Burgueño

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CÓMIC HALLOWEEN

Madrid - En una entrevista con EFE, el ilustrador David Sala descubre un 'Frankenstein' luminoso en un cómic, editado por Astiberri en vísperas de Halloween, donde la adaptación del clásico de Mary Shelley también permite abordar temas vigentes como la violencia contra las minorías, la aceptación del diferente y la inseguridad que da lugar a ideas extremistas.

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TIEMPO PUENTE

Madrid - El puente festivo de Todos los Santos tendrá tiempo estable en la mayor parte de la península, con temperaturas que pueden llegar a los 30 grados en Andalucía, aunque se esperan precipitaciones en la costa de Granada, Baleares y sur de Valencia, donde las lluvias podrían ser fuertes y persistentes.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Cobertura oficial.

10:30h.- San Sebastián.- ELECCIONES PNV.- La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa para las elecciones del 29N, Maribel Vaquero, hace declaraciones a los medios informativos sobre asuntos de actualidad política. Muelle junto al Náutico. (Texto) (Foto)

11:00h.- Santiago de Compostela.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- Néstor Rego, cabeza de lista del BNG al Congreso por A Coruña, y Ana Miranda, eurodiputada, ofrecen una rueda de prensa sobre el accidente ferroviario de Urda. Sede. (Texto) (Foto)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios de comunicación junto al candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Alberto Rodríguez, en una visita a Gran Canaria Calle Tenerife, 7.

ECONOMÍA

10:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, se reúne por videoconferencia con consejeros de infraestructuras de los gobiernos autonómicos del PP.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:00h.- Bilbao.- EUSKADI TERRORISMO.- Manifestación convocada por Aske (Jardun), disidentes de la izquierda abertzale, en el centro de Bilbao, para protestar por la detención de dos de sus miembros el pasado 26 de septiembre acusados de un presunto delito de terrorismo. Plaza Elíptica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

11:30h.- València.- DANA ANIVERSARIO.- El ministro de Hacienda, Arcadi España asiste, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la primera edición de los reconocimientos 'Memoria' de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-0. Teatro Talía de València.

12:00h.- Urda (Toledo).- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el obispo auxiliar, Francisco César García Magán, ofician una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Iglesia parroquial. (Texto) (Foto)

18:00h.- València.- DANA MANIFESTACIÓN.- Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a los colectivos sociales y sindicales, se manifiestan con motivo del segundo aniversario de las inundaciones. Plaza de la Virgen a Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto).

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- CINE HALLOWEEN.- Cinesa celebra un maratón de 17 horas de películas de terror, tanto clásicas como actuales, sin poder dormir, con actuaciones en directo, música, y relatos en vivo, que se plantea como un juego de supervivencia en el que un ganador conseguirá diez años de cine gratis. Cinesa Príncipe Pío.

10:00h.- Cádiz.- FESTIVAL SERIES.- La cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz acoge la presentación de 'Infamia', la nueva serie dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Susana Abaitua, que encarna a una abogada obsesionada con resolver la desaparición de dos niñas veinte años atrás. Casa Iberoamérica. (Texto) (Foto)

11:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- El jurado internacional de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presidido por la productora italiana Francesca Andreoli, anuncia el palmarés con los galardonados en las diferentes secciones del festival. Teatro Calderón (Salón de Espejos). (Texto) (Foto)

18:30h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Gala de clausura de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con la entrega de premios y la proyección, estreno en España, de 'Hombre al agua', dirigida y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. Teatro Calderón. (Texto) (Foto)

19:30h.- La Laguna (Tenerife).- CINE FESTIVAL.- El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias clausura su sexta edición con la gala de entrega de premios y el fallo del jurado internacional, en un acto que incluye la actuación de la cantante Desirée López Jal-Ladi. Sala Cultural El Desleal.

20:00h.- Punta Mujeres (Lanzarote).- CINE OCÉANOS.- El Festival de Cine de los Océanos cierra en Lanzarote su gira por España. Jameos del Agua.

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la compositora Eddi Circa, que presenta su nuevo disco, 'Embestida por un signo'. TEA Tenerife Espacio de las Artes.

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS TEATRO.- Los actores Daniel Abadalejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor y Antonio Sansano, entre otros, representan la obra 'La barraca', de Vicente Blasco Ibáñez, bajo la dirección de Magüi Mora. Teatro Cuyás.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Pablo López en el Festival Mar Abierto. Auditorio Alfredo Kraus.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante Mónica Naranjo. Anexo al estadio de Gran Canaria.

22:00h.- Cáceres.- CINE TERROR.- Dos preestrenos, 'Crawlers' y 'Sanguine', copan la segunda jornada de proyecciones de películas de terror del XV Fanter Film Festival de Cáceres. Gran Teatro.

EFE

ie/jlp

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