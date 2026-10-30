Simeone: “Estar cerca de las familias; un momento complejo y hay que tener mucho respeto”

Majadahonda (Madrid), 30 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que “es un momento difícil” por el accidente ferroviario en Urda, en Toledo, que ha causado al menos 69 fallecidos, y declaró que hay que estar “cerca de las familias que han sufrido pérdidas muy importantes”.
“Está claro que es un momento complejo y hay que tener mucho respeto y esperemos que se solucionen las cosas para mejor en el futuro”, expresó en la rueda de prensa matutina tras el entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda antes del partido de este sábado ante el Levante en Valencia. EFE
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