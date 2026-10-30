Sergio García: “Se ha visto la mejor versión del equipo”

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Vila-real (Castellón), 30 oct (EFE).- El entrenador interino del Espanyol, Sergio García, aseguró este viernes, tras la victoria en Vila-real (0-1), que en el partido ante el conjunto castellonense se pudo ver “la mejor versión” de su equipo.

El técnico, que aseguró que no había hablado con Eder Sarabia, nuevo entrenador, para trazar el plan del partido, elogió el rendimiento de sus jugadores ante un “grandísimo” rival.

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“No es fácil ganar en la dinámica en la que estábamos. Ha sido un día muy bonito y los puntos son importantísimos”, dijo el catalán, que desveló que su terapia con el equipo fue convencer a los jugadores de que son “buenos futbolistas” y que no debía “quemarles el balón”.

“Estos jugadores demostraron el año pasado y también este que pueden jugar buenos partidos”, añadió el preparador, que deseó que Sarabia siga apostando por los jóvenes jugadores de la cantera.

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“Hemos jugado de tú a tú al Villarreal, con personalidad. Esa era la premisa. Es de agradecer que hayan dado ese paso adelante. Tras el partido de Copa les dije que borrón y cuenta nueva. Tenemos una gran plantilla y se tienes compromiso y lo das todo te puedes ir tranquilo a casa”, finalizó. EFE

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