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Sábado, 31 de octubre de 2026

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Madrid, 30 oct (EFE).-

ACCIDENTE FERROVIARIO.- Urda (Toledo) - Urda/Toledo - Tres días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, continúan este sábado los trabajos para la identificación de las víctimas y la investigación para determinar todas las causas de la tragedia, en la tercera y última jornada de luto oficial.

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ACCIDENTE FERROVIARIO.- Misa funeral en la parroquia de Urda a cargo del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

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DANA MANIFESTACIÓN.- València - Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a los colectivos sociales y sindicales que desde la tragedia han salido a la calle cada mes para reclamar responsabilidades, se manifiestan con motivo del segundo aniversario de las inundaciones, centradas especialmente en el recuerdo a las 233 personas fallecidas.

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TIEMPO PUENTE.- Varias ciudades.- El puente festivo de Todos los Santos tendrá tiempo estable en la mayor parte de la península, con temperaturas que pueden llegar a los 30 grados en Andalucía, aunque se esperan precipitaciones en la costa de Granada, Baleares y sur de Valencia, donde las lluvias podrían ser fuertes y persistentes.

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ELECCIONES VOX.- Las Palmas de Gran Canaria.- El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, atiende a los medios de comunicación junto al candidato de VOX al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Alberto Rodríguez, en una visita a Gran Canaria.

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EUSKADI TERRORISMO.- Bilbao.- Manifestación convocada por Aske (Jardun), disidentes de la izquierda abertzale, en el centro de Bilbao, para protestar por la detención de dos de sus miembros el pasado 26 de septiembre acusados de un presunto delito de terrorismo.

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CINE SEMINCI.- Valladolid - Después de nueve días la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) baja el telón con la lectura del palmarés oficial, la entrega de premios y el cierre de proyecciones.

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MUSEO MINIATURAS Logroño El Museo de Modelismo y Miniaturas ‘AK Museum’ de Logroño cuenta con más de 500 piezas que difunden la historia de esta afición y ofrecen “una alternativa al uso excesivo de las pantallas” que existe, ha dicho a EFE sus directora de Marketing, Elena Gómez del Casal.

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CEMENTERIOS FOSSORES.- Guadix (Granada).- Los Hermanos Fossores de la Misericordia, la única orden del mundo dedicada a atender a los muertos y rezar por los vivos desde los cementerios de Guadix (Granada) y Logroño, miman cada día los camposantos convertidos estos días en hervideros con el refuerzo de nuevos frailes que blindan su supervivencia.

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PATRIMONIO HISTORIA.- Santander.- La historia del contrabando en la comarca cántabra de los Valles Pasiegos puede empezar a conocerse más con los dos óleos de finales del siglo XVIII que adquirió en Valencia el presidente de la Asociación Cultural Valle de Toranzo, Carlos López D'Hers, que explica, en una entrevista con EFE, lo que supone este hallazgo.

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AGRICULTURA LEGUMBRES.- Pontevedra.- Las legumbres del futuro germinan en el laboratorio, con procesos de mejora genética para lograr variedades más resilientes a los efectos el cambio climático, cuentan a EFE expertos presentes en el congreso de la Asociación Nacional de Leguminosas.

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CIENCIA OCÉANOS.- Telde (Gran Canaria).- ¿Y si pudiéramos escuchar al océano usando los cientos de cables de fibra óptica submarinos que los cruzan? Existe una tecnología que permite convertirlos en una gigantesca red global de sensores y uno de los científicos que la lidera, el británico John R. Potter, explora sus posibilidades en Canarias.

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VIVIENDA VIDEOJUEGOS.- Alicante.- Un estudio creativo afincado en Alicante, Famoso, ha desarrollado un videojuego para smartphones que enfrenta a caseros e inquilinos en la Puerta del Sol para denunciar la crisis de la vivienda en España.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS REAL MADRID.- Madrid.- Rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, y entrenamiento del equipo antes de su partido de liga contra el Racing de Santander.

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