Ricardo Ten, campeón del mundo de scratch mes y medio después de romperse la clavícula

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El valenciano Ricardo Ten, que hace mes y medio se rompió la clavícula en el Mundial de carretera de Alabama, conquistó este viernes la medalla de oro en el Mundial de pista de Apeldoorn (Países Bajos) en la modalidad de scratch, un día después de colgarse el bronce en el kilómetro contrarreloj clase C1.

Ten, que hasta 2017 fue un destacado nadador paralímpico, se subió a lo más alto del podio en scratch, sumando su vigésimo primer título mundial sobre la bicicleta a los 51 años. Cruzó primero la meta por delante del chino Weicong Liang, plata, y el malasio Mohamad Yusof Hafizi Shaharuddin, bronce.

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La delegación española acumula tres medallas en Apeldoorn, con los dos metales de Ten y el título conquistado por Alfonso Cabello, campeón mundial por octava vez en el kilómetro contrarreloj clase C5.

Ricardo Ten, a los ocho años, vio como su vida daba un tremendo giro al sufrir un accidente eléctrico que le produjo la pérdida de los dos brazos y de una pierna. En el deporte encontró su refugio. En la natación, en el Europeo de Perpiñán (Francia) de 1995, inició una trayectoria plagada de éxitos que le llevó a conquistar más de cien títulos en el agua como campeón de España, 13 Campeonatos de Europa, 7 Campeonatos del Mundo durante 15 años estuvo en posesión del récord del mundo de 100 metros braza clase SB4 (1997-2012).

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Además, fue acumulando participaciones en los Juegos Paralímpicos de Atlanta (1996), Sídney (2000), Pekín (2008), Londres (2012) y Río de Janeiro (2016), logrando un botín de tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce. EFE