Puente defiende que no ha culpado a nadie del accidente de trenes de Urda (Toledo)

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Madrid, 30 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que él no ha culpado a nadie del accidente ferroviario de Urda (Toledo) al asegurar que solo se ha limitado a informar de los hechos durante sus comparecencias públicas.

En una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, Puente ha explicado que ha contado lo que pasó en el centro de control, lo que han escuchado en los audios y lo que dice la normativa y los protocolos que existen.

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Asimismo, ha subrayado que los hechos se tienen que exponer con toda la crudeza y que tenemos que ser una sociedad adulta para analizarlo.

Previamente, Puente ha asegurado durante su comparecencia ante los medios que pasar por esta circunstancia en dos ocasiones en un año no se lo desea a nadie. "Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral", ha añadido el ministro.

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Respecto al posible cierre de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona mientras se estén ejecutando obras en el trayecto, Puente ha querido aclarar que no es una decisión tomada, ni guarda relación con la seguridad y que "en ningún caso sería inmediato". EFE