Espana agencias

Puente defiende que no ha culpado a nadie del accidente de trenes de Urda (Toledo)

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que él no ha culpado a nadie del accidente ferroviario de Urda (Toledo) al asegurar que solo se ha limitado a informar de los hechos durante sus comparecencias públicas.

En una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, Puente ha explicado que ha contado lo que pasó en el centro de control, lo que han escuchado en los audios y lo que dice la normativa y los protocolos que existen.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha subrayado que los hechos se tienen que exponer con toda la crudeza y que tenemos que ser una sociedad adulta para analizarlo.

Previamente, Puente ha asegurado durante su comparecencia ante los medios que pasar por esta circunstancia en dos ocasiones en un año no se lo desea a nadie. "Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral", ha añadido el ministro.

PUBLICIDAD

Respecto al posible cierre de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona mientras se estén ejecutando obras en el trayecto, Puente ha querido aclarar que no es una decisión tomada, ni guarda relación con la seguridad y que "en ningún caso sería inmediato". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Eurojackpot del viernes 30 de octubre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Ganadores de Eurojackpot del viernes 30 de octubre

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Localizan con vida a tres pasajeros que figuraban como desaparecidos, dos están ingresados y uno no llegó a viajar

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Localizan con vida a tres pasajeros que figuraban como desaparecidos, dos están ingresados y uno no llegó a viajar

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 octubre

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

La operadora de tráfico ferroviario tiene unos 17.000 empleados. Aunque el servicio funcionará 24 horas todos los días, solo se podrá recibir por teléfono o videollamada

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

El ministro Óscar Puente explica por qué el tren de Renfe avanzó pese a tener el convoy de Iryo detenido delante y descarta que la tardanza en implementar el ERTMS haya influido en la tragedia

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

ECONOMÍA

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”