Pau Navarro: "No puede ser que el campo esté vacío en el minuto 70"

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El defensa del Villarreal Pau Navarro aseguró este viernes tras la derrota ante el Espanyol 0-1 que los primeros que se tienen que exigir más son los jugadores pero lamentó que buena parte de sus aficionados hubieran abandonado el campo aún con veinte minutos por jugarse.

"Debemos exigirnos sumar de tres en casa y debemos contar con el apoyo de la afición, no puede estar el campo vacío en el minuto 70 porque en los otros campos las aficiones apoyan muchísimo", señaló en declaraciones a Movistar.

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"Hace tres años estaba ahí (en la grada) y sé que cuando todos quieren podemos hacer de este campo un fortín y eso nos va a hacer más fuertes", añadió Navarro, que insistió en que los primeros que se deben exigir son ellos mismos,

El 'groguet' dijo que en casa hacen "cosas bien" pero que "la realidad" es que no les da. "Tenemos que hacernos mucho más fuertes en casa, donde hemos sacado la mayoría de los puntos lo últimos años", recordó.

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Navarro dijo que les falta "saber mover mejor la pelota" cuando los rivales se encierran y apuntó que se van "muy jodidos" pero que ya están "pensando en la Champions". EFE