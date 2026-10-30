Ocho menores arrestados y enfrentamientos entre ultras, jóvenes y acampados en Palma

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Palma, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha arrestado a ocho menores de edad que participaban en la noche de este viernes en Palma en la protesta convocada por el grupo Blocus Mallorca, una concentración que ha derivado en enfrentamientos verbales y conatos violentos entre ultraderechistas, acampados contra la especulación inmobiliaria y adolescentes.

Siete de los menores conducidos a comisaría han sido sorprendidos con objetos peligrosos como armas simuladas y líquidos corrosivos, y un octavo, inimputable por tener menos de 14 años, ha sido reducido y arrestado tras lanzar una botella al cordón policial interpuesto entre los acampados en la plaza de España y grupos de adultos con estética de extrema derecha.

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Alrededor de ellos se habían ido concentrando cientos de jóvenes y adolescentes a partir de las 20 horas, media hora después de la fijada en la convocatoria en redes sociales de Blocus Mallorca, un grupo que ha tomado como modelo las protestas estudiantiles de Francia pero con reivindicaciones difusas de justicia y equidad.

Los primeros enfrentamientos se han producido cuando un grupo de una veintena de hombres, identificados por los activistas de izquierdas de la acampada como ultraderechistas, se han acercado a las tiendas con actitud desafiante.

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En respuesta, los acampados han comenzado a corear consignas contra el fascismo y uno de ellos ha lanzado un banderín contra el grupo rival, lo que ha desatado una reacción que han frenado policías con equipo antidisturbios.

Los jóvenes y adolescentes que se habían congregado en la plaza han ido desplazándose después por el entorno a la carrera, provocando la reacción de la policía.

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En una de esas carreras masivas, un grupo de jóvenes ha sido perseguido y amenazado por una decena de adultos, algunos con estética ultraderechista, que posteriormente han sido identificados por la Policía.

A partir de las 22 horas, las concentraciones se han dispersado, aunque la Policía Nacional, a cuyo dispositivo se ha sumado la Policía Local de Palma, ha dejado en la Plaza de España a un nutrido grupo de agentes, con furgonetas y material antidistubios, para prevenir nuevos enfrentamientos.

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Ya desde la mañana de este viernes, y especialmente a partir de la tarde, algunos comercios del centro de Palma han cerrado o han protegido con paneles de madera sus escaparates.

La convocatoria en un grupo de Telegram llamado Gen Z de una protesta para este viernes se hizo pública el martes, y desató reacciones políticas y empresariales por el temor a que se produjeran disturbios graves y daños en los comercios, algo que no ha sucedido.

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No obstante, según han confirmado fuentes policiales, durante todo el fin de semana se mantendrá un dispositivo suficiente y adecuado a los acontecimientos que puedan producirse dada la imprevisibilidad y el carácter difuso de la protesta. EFE

(foto) (vídeo)