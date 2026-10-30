Mikautadze y Moleiro regresan en el Villarreal ante un Espanyol en el que debuta Santiago

Vila-real (Castellón), 30 oct (EFE).- La presencia en la alineación del delantero Georges Mikautadze y de Alberto Moleiro son dos de las novedades que presenta el Villarreal ante un Espanyol en el que el técnico interino Sergio García hará debutar al canterano Alejandro Santiago, de 19 años.
El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, que ha introducido cinco cambios con respecto al último partido de LaLiga en Mestalla, ha apostado por Gulácsi, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Maciá, Comesaña, Moleiro, Gerad Moreno y Mikautadze.
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Sergio García, que dejará la dirección del equipo a Eder Sarabia tras este choque, ha introducido tres cambios en relación al once que presentó Manolo González ante el Racing en Santander y ha formado su alineación con Fortuño; El Hilali, Drkušić, Cabrera, Hinojo; Bauza, Edu Expósito; Santiago, Javi Hernández, Bryan Zaragoza y Roberto. EFE
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