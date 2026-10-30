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Manuel González se 'repone' de su caída matinal y marca el mejor tiempo

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Manuel González (Kalex) consiguió 'reponerse' al golpe que se produjo en la caída que sufrió durante los entrenamientos libres matinales, para ser el más rápido en la práctica oficial del Gran Premio de Malasia de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Sepang.

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La práctica oficial comenzó con esa duda del estado físico del líder de la competición, Manuel González, quien en la tanda libre matinal, se fue por los suelos en la curva seis con la mala suerte de que la moto le golpeó en el pie derecho.

Tras pasar por la clínica del circuito, 'Manugas' González logró el 'apto' de los médicos para continuar la jornada y enseguida demostró que estaba en buenas condiciones físicas, al encaramarse a la primera posición en su segunda vuelta con un registro de 2:03.737.

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Ese tiempo ya era más rápido que el mejor registro matinal, obtenido por su más directo rival en la pelea por el campeonato -ambos se encuentran separados por apenas 5,5 puntos-, el español Izan Guevara (Boscoscuro), que rodó en 2:04.005, ambos todavía lejos del récord que estableció el año pasado Daniel Holgado (Kalex) con 2:02.858.

A 144 milésimas de segundo se puso el también español Alonso López (Kalex), con Izan Guevara en el tercer puesto pero a una seis décimas de segundo de su rival por el título.

Esa situación se mantuvo durante buena parte de la sesión, en la que González se dedicó a buscar un buen ritmo de carrera tras ser el más rápido ya a las primeras de cambio, a pesar de que fueron muchos los equipos y pilotos que se quejaron del estado del asfalto.

Con algo más de diez minutos de práctica oficial, casi todos los pilotos entraron en sus talleres para preparar el último ataque a los tiempos, con mención especial al turco Deniz Öncü (Boscoscuro) que se fue por los suelos, y el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), que pudieron regresar a pista en los minutos finales.

A pesar del esfuerzo de muchos de los pilotos, Manuel González se mantuvo firme al frente de la tabla con su registro de la segunda vuelta (2:03.737), en tanto que por detrás mejoró un Daniel Holgado (Kalex) que ascendió hasta la tercera posición (2:03.943), relegando a Guevara al cuarto puesto.

Ningún piloto pudo batir el registro de González, que acabó como líder, por delante de Alonso López, Daniel Holgado, Izan Guevara, Tony Arbolino, Iván Ortolá, Ángel Piqueras, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Taiyo Furusato, Senna Agius, Joe Roberts, Mario Aji y Adrián Huertas, quienes pasan a la segunda clasificación directa.

El campeón del mundo de Moto3 en 2024, el hispano colombiano David Alonso (Kalex), deberá pasar por la primera clasificación, como también el checo Filip Salac (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) o el español Alex Escrig (Forward). EFE

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