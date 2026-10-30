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Los Hawks se reponen ante los Cavs y los Pelicans suman su primer triunfo

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Chicago (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Los Atlanta Hawks cortaron este jueves su racha de tres derrotas al vencer por 114-111 a los Cleveland Cavaliers, mientras que los New Orleans Pelicans consiguieron su primera victoria de la temporada de la NBA con un triunfo por 132-120 sobre los Sacramento Kings, que continúan sin ganar después de cinco partidos.

El encuentro en Atlanta comenzó a las 20:00 hora local, una hora después de lo previsto, porque el State Farm Arena había acogido el sexto encuentro de las Finales de la WNBA entre Atlanta Dream y Golden State.

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Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 29 puntos, 12 rebotes y 4 triples en 6 intentos, Nickeil Alexander-Walker lo acompañó con 25 puntos y Aaron Wiggins fue fundamental desde el banquillo con 20 unidades y 4 aciertos desde el perímetro.

Jalen Johnson contribuyó con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para los locales.

James Harden lideró a Cleveland con 24 tantos y Donovan Mitchell agregó 22, aunque convirtió solamente uno de sus 9 triples. Sam Merrill aportó 16 puntos desde el banquillo, insuficientes para evitar que los Cavaliers vieran interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

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En New Orleans, los Pelicans dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas gracias a una actuación grupal encabezada por Zion Williamson y Jeremiah Fears, autores de 22 puntos cada uno. Los locales castigaron las pérdidas de Sacramento y dominaron cerca del aro para imponerse por 132-120.

Williamson convirtió 10 de sus 12 lanzamientos y añadió 6 rebotes y 5 robos. Fears completó su aportación con 13 asistencias, 8 rebotes y 4 tapones.

Los Kings cerraron el primer cuarto arriba 30-24, pero New Orleans respondió con un total de 78 puntos en los dos períodos siguientes. Así construyó una ventaja de 102-88 antes del último cuarto, suficiente para contener la reacción visitante.

Darius Acuff Jr. destacó por Sacramento con 34 puntos y 14 asistencias. De'Andre Hunter y Precious Achiuwa anotaron 24 cada uno, mientras Zach LaVine aportó 21. Domantas Sabonis recogió 15 rebotes y repartió 7 asistencias, pero se quedó en 9 tantos y perdió 7 balones. EFE

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