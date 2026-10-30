Los comercios del centro de Bilbao y San Sebastián se blindan ante posibles disturbios

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Bilbao, 30 oct (EFE).- Los comerciantes del centro de Bilbao y San Sebastián están protegiendo este viernes sus escaparates ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios alentados para mañana sábado en redes sociales por el movimiento 'Blocus', en un fin de semana en el que hay convocadas en Euskadi una veintena de movilizaciones.

Precisamente este viernes la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada a ese colectivo desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y difundía llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao.

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En la capital vizcaína, la imagen más repetida este viernes en comercios de la villa ubicados entre la Plaza Circular y la Gran Vía -como Zara o Primark- y también en algunos el Casco Viejo está siendo la de operarios colocando paneles de madera para evitar destrozos en sus escaparates.

En San Sebastián, algunos comercios del centro de la ciudad también han comenzado a blindar sus cristaleras con grandes tablas de madera ante la incertidumbre generada por la posible convocatoria en redes sociales de disturbios violentos. EFE

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