Leclerc por delante de Antonelli en el primer libre de México; Alonso fue séptimo

Guardar

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes, por delante del líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la mejor de sus 31 vueltas, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 18 segundos y 128 milésimas, exactamente 699 menos Antonelli, al que le basta con acabar noveno el domingo para certificar de forma matemática la consecución del título.

PUBLICIDAD

El probador danés Frederik Vesti, que rodó con el Mercedes del inglés George Russell -segundo en el campeonato, a 123 puntos de Antonelli-, marcó el tercer crono de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando; con el que se quedó en su mejor intento a 733 milésimas de Leclerc.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el séptimo y el decimosexto crono, a un segundo y 229 milésimas y a 1.878, respectivamente, de Leclerc; en una sesión en la que el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos. A dos segundos y 267 milésimas.

PUBLICIDAD

Todos ellos reservaron gomas blandas y, de tal manera, tanto el doble campeón mundial asturiano -que dio 29 vueltas-, como Sainz -ganador en México hace dos años, que dio 31 y estuvo a punto de tocarse en una de ellas con el francés Isack Hadjar (Red Bull)- y 'Checo' -que repitió 31 veces el trazado- marcaron su mejor tiempo con el neumático medio.

El argentino Franco Colapinto no participó en el primer ensayo, en el que el italiano Gabriele Mini rodó con su Alpine, con el que firmó el decimocuarto tiempo, a un segundo y ocho décimas. En un entrenamiento en el que, salvo Ferrari, todos los equipos subieron a un probador a uno de sus monoplazas, hasta elevar a diez la cifra de sustitutos.

PUBLICIDAD

El estadounidense Jak Crawford, que rodó con el Aston Martin del canadiense Lance Stroll, tuvo que pararlo, a falta de 13 minutos, provocando un coche de seguridad virtual y finalizando su actuación antes de tiempo. Su compatriota Colton Herta lo hizo con el Cadillac del finlandés Valtteri Bottas.

Los japoneses Ayuma Iwasa y Ryo Hirakawa pilotaron el Red Bull del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen y el Haas del francés Esteban Ocon, respectivamente.

PUBLICIDAD

Los británicos Freddie Slater y Luke Browning se subieron, de forma respectiva, al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto y al Williams del tailandés Alex Albon. El italiano Leonardo Fornaroli giró con el McLaren del inglés Lando Norris, último campeón del mundo; y el búlgaro Nikola Tsolov lo hizo con el RB del neozelandés Liam Lawson.

Después del citado Vesti, tercero en la sesión, el probador mejor situado fue el nipón Iwasa, que marcó el quinto tiempo con el coche de 'Mad Max', a 985 milésimas de Leclerc; del que se quedó, a 78 centésimas, con el cuarto tiempo, su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 22.00 horas GMT). EFE