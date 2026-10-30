La WTA, en conversaciones con Katlin Quevedo por el homenaje a las víctimas del accidente

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Madrid, 30 oct (EFE).- La WTA "conversa directamente" con la jugadora española Kaitlin Quevedo para poder homenajear a las víctimas del accidente de tren de Urda, en Toledo, que ha dejado hasta el momento 69 víctimas mortales, en su próximo partido del torneo de Cantón, ante la austríaca Lilli Tagger, dijeron a EFE fuentes del circuito femenino de tenis.

"Tras una revisión interna del asunto estamos hablando directamente con Kaitlin sobre su deseo de rendir homenaje antes de su próximo partido", indicó la WTA a EFE.

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Este organismo recordó que "según la Política de Símbolos y Eslóganes de la WTA, la exhibición de símbolos en la cancha está sujeta a requisitos específicos", aunque ahora se plantea la posibilidad de que la jugadora pueda mostrar su pesar en la pista, en el duelo de semifinales, tal y como pretendía en el choque de cuartos, ante la suiza Jill Teichmann y que le fue prohibido.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a quienes perdieron a seres queridos en los accidentes ferroviarios en España. Nuestros pensamientos están con ellos, con los heridos y con todos los afectados por esta tragedia", añadió la WTA a EFE.

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La WTA no permitió a Quevedo lucir un crespón negro en su indumentaria, en memoria de los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo), en el partido ante la suiza Jil Teichmann y justificó su decisión en la normativa de la WTA.

El evento siguió las reglas del circuito femenino de tenis acerca de la política de símbolos y eslóganes, vigente desde el 1 de octubre del 2024 e impidió a la canaria lucir el luto en el partido de cuartos de final. Sin embargo, tras evaluar la situación y todo lo sucedido mantiene conversaciones con la jugadora para tratar la opción de una excepción y que pueda rendir el deseado homenaje en su próximo partido. EFE

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