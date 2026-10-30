La inflación se mantiene en el 4,9 % en octubre por el descenso del precio del combustible

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Madrid, 30 oct (EFE).- La inflación se mantuvo en el 4,9 % en octubre, con lo que sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %), debido a la contención de los precios de los combustibles y, en menor medida, al menor incremento de los de la alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de octubre, un mes en el que seguía vigente la ampliación del descuento al diésel a veinte céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a cinco céntimos.

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En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada también se mantuvo sin cambios en el 3,1 %. EFE