La economía crece una décima menos, hasta 0,6 %, tras frenarse la inversión y el consumo

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Madrid, 30 oct (EFE).- La economía española ha crecido un 0,6 % en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el segundo, tras frenarse la inversión y el consumo de los hogares, de acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento se sustentó en la demanda interna (consumo e inversión), con una aportación de 0,5 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,1 puntos.

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El consumo de las familias se frenó medio punto, hasta el 0,6 %, y la inversión tres décimas, hasta el 0,7 %, mientras que el consumo público aumentó tres décimas, hasta el 0,9 %. EFE