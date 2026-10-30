La Bolsa española baja el 0,70 %, pendiente de resultados, tecnológicas y datos económicos

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Madrid, 30 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,70 %, pendiente del sentimiento negativo del mercado sobre las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial (IA), presionadas por Amazon, que cae con fuerza, tras presentar sus resultados trimestrales.

En una jornada que volverá a estar marcada por los resultados empresariales, también se conocerán datos macroeconómicos relevantes como las primeras estimaciones del PIB del tercer trimestre de varias de las principales economías de la región y del conjunto de la eurozona, así como los datos de inflación de octubre.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con una caída del 0,70 %, hasta los 18.725 puntos. Las ganancias del año se reducen al 8,30 %. EFE

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