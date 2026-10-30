Juzgan a un padre y a un hijo por intento de asesinato de dos hombres en Ferrol (A Coruña)

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los días 3 y 4 de noviembre a un padre y a un hijo por agresión a otros dos hombres -- otro progenitor y su vástago -- tras una pelea en Ferrol. Los hechos los califica como asesinato en grado de tentativa.

Según el escrito fiscal, sobre las 22.45 horas del 31 de octubre de 2025, el procesado se encontraba en su furgoneta, en la avenida de Vigo de Ferrol cuando, por causas no determinadas, comenzó una discusión con otros dos hombres, padre e hijo.

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Después, arrancó la furgoneta y circuló unos 100 metros por dirección prohibida hasta detenerse en la plaza Camilo José Cela, siendo seguido por los otros dos varones hasta que se apeó del coche armado con un arma blanca de grandes dimensiones.

En ese momento, cuando se encontraba discutiendo con estos dos hombres, el otro procesado, hijo del primero, apareció "provisto de otro machete de grandes dimensiones con el que le asestó un fuerte golpe en la cabeza" a uno de los varones.

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Finalmente, se comenzó una agresión entre el acusado y su hijo, también procesado, con los otros dos hombres con intención, para Fiscalía, de "acabar con su vida". Las víctimas trataron de contener la agresión con sillas de la terraza de una cafetería.

Uno de los acusados se subió también a una furgoneta "arrancando a gran velocidad hacia ellos con intención de atropellarlos para provocar su fallecimiento si bien no lo logró al esquivar su acción y salir ambas víctimas corriendo para refugiarse en un portal".

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El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pide penas de doce años de prisión para el padre acusado y de 14 años de cárcel para su hijo.