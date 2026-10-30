Irlanda se adjudica la Copa de Naciones en el 'Andalucía October Tour' y España es sexta

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Cádiz, 30 oct (EFE).- El equipo de Irlanda se adjudicó este viernes la Copa de Naciones KAR Sport Horses de saltos de obstáculos dentro del VI Andalucía October Tour, en la que España terminó en sexta posición en las instalaciones de la Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Irlanda logró el triunfo tras cerrar la competición con cuatro puntos, por delante de los Estados Unidos, subcampeón con ocho puntos; y de Italia, tercera con diez, en una prueba de saltos de obstáculos de 1,50 metros, dotada con 50.000 euros y puntuable para el Ránking Longines, informó la organización.

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El combinado irlandés, dirigido por Jessica Kürten, cimentó su victoria en esta competición correspondiente al CSIO3* que se celebra en Dehesa Montenmedio con una segunda manga sin penalizaciones, después de concluir la primera vuelta con cuatro puntos, los mismos que Estados Unidos y dos más que Italia, que era líder provisional con solo dos.

La regularidad de sus jinetes en el recorrido definitivo ha permitido a Irlanda resolver la competición a su favor frente a sus principales rivales.

Francis Derwin, con ‘Flexi K’, y Burke, con ‘Billy Fern’, han completado sus dos recorridos sin faltas, mientras que Tom Wachman, montando a ‘Do It Easy’, también ha terminado sin penalizaciones en la segunda manga.

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Los cuatro puntos de Dermott Lennon, con ‘Kinmar Right on Time’, han sido descartados en esa vuelta, lo que ha permitido al conjunto irlandés mantener su puntuación final en cuatro.

Suiza ha terminado en cuarta posición, con 13 puntos, mientras que Gran Bretaña ha sido quinta con 14.

España ha concluido sexta, con 16 puntos, en una actuación en la que ha destacado el doble recorrido sin faltas de Álvaro González de Zárate, con ‘Casa Diva PS’, uno de los resultados más destacados de la representación española, en la que completan su equipo Pilar Cordón, Bautista Rodríguez Debray y Carlos Bosch Cebrián.

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La jornada ha dejado también la victoria del irlandés Francis Derwin en la prueba CSI2* de 1,45 metros, puntuable para el Ránking Longines, así como el segundo puesto de Julio Arias en la categoría de 7 años. EFE

jsb/cc/jl