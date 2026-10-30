Gelabert, baja ante el Ceuta y a la espera de una resonancia

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Gijón, 30 oct (EFE).- El futbolista del Sporting César Gelabert será baja en el partido del domingo ante el Ceuta (Alfonso Murube, 16:15 horas), después de no poder completar el entrenamiento de este viernes.

El club informó mediante un parte médico oficial de que el jugador será sometido el lunes a una resonancia magnética para determinar una posible lesión.

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Los problemas que presenta el mediapunta se localizan en la zona del menisco.

Gelabert ha sido titular en los diez partidos en los que ha estado disponible esta temporada, ya que solo se ha perdido uno por sanción.

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Esa regularidad le ha convertido en uno de los jugadores clave para el técnico argentino Nicolás Larcamón, según destacó el propio club.

EFE

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