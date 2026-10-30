Espana agencias

El Supremo rechaza suspender el voto a los nietos nacionalizados que viven en España

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto de cara al 29N a los nacionalizados por la denominada ley de nietos que viven en España y ha dado tres días a las partes antes de decidir si extiende esa suspensión a los hijos e hijas de quienes previamente accedieron a la nacionalidad a través de la norma, que actualmente tienen suspendido el derecho al sufragio.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado dos providencias para dar respuesta a las peticiones formuladas por Iustitia Europa los pasados días 27 y 28 en relación a estos supuestos, que no quedaron expresamente cubiertos por los autos de 10 de septiembre y 12 de octubre que acordaron y confirmaron la suspensión cautelar de los nacionalizados por la ley de nietos, salvo los que acrediten ser hijos o nietos de exiliados.

PUBLICIDAD

En primer lugar, la Sala ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la vía urgente, sin oír a las partes, como había solicitado Iustitia Europa y en su lugar ha acordado tramitar esta petición como medida cautelar dando traslado a las partes para que formulen alegaciones antes de decidir.

Iustitia Europa pidió el pasado día 27 al alto tribunal que suspenda los efectos electorales de todos las personas incorporadas al Centro de Residentes Ausentes (CERA) que hayan adquirido la nacionalidad a través del Anexo III de la norma.

PUBLICIDAD

Esta petición deriva de "la documentación aportada por la Administración que ha permitido conocer la dimensión de los restantes supuestos" en la norma, singularmente, del anexo III, que afecta a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad por la ley de nietos.

Según Iustitia, a 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a estas elecciones, constaban 189.678 inscripciones correspondientes a este supuesto.

Y en otra providencia, la Sala ha rechazado extender la suspensión cautelar del derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos que trasladaron su domicilio a España y forman parte del Censo Electoral Nacional (CER), así como a sus hijos.

Al respecto, el tribunal ha acordado "no resolver sobre esta petición toda vez que se refiere a cuestiones que no forman parte del objeto de este recurso", por lo que la formación ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central con carácter urgente para identificar y revisar a estas personas.

El Gobierno entregó este miércoles la lista solicitada por el Supremo con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas por la ley de nietos, cuyo derecho al voto está suspendido, de las cuales tan solo 901 podrán votar el 29N al acreditar que son hijos o nietos de exiliados españoles. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

La Guardia Civil ha recibido 70 denuncias de desapariciones, la mayoría en Toledo

La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El tribunal concede tres días para presentar alegaciones sobre la petición de Iustitia Europa de extender las medidas cautelares a los electores del extranjero que adquirieron la nacionalidad española por opción

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Operación salida por el puente de Todos los Santos, en directo: tráfico, retenciones y estado de las carreteras

A partir de las 15:00 horas de este viernes y hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre, Tráfico prevé más de 5,3 millones de desplazamientos por carretera

Operación salida por el puente de Todos los Santos, en directo: tráfico, retenciones y estado de las carreteras

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Óscar Puente pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez y no sabe si hará campaña electoral

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Óscar Puente pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez y no sabe si hará campaña electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

Así funciona el Centro de Regulación y Control de Atocha, el ‘cerebro’ ferroviario de Adif que habría autorizado al AVE de Urda a reanudar en “marcha normal”

Detienen al considerado líder de Blocus en España y a otros sospechosos: señalaban comercios, enseñaban a hacer explosivos y usaban páginas de grupos terroristas

Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

ECONOMÍA

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

DEPORTES

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”

El FC Barcelona se apunta a otro culebrón tras el de Julián Álvarez: los deseos de Laporta para el mercado de fichajes este invierno

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”