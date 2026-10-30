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El PP eleva el tono y se prepara para una nueva campaña marcada por el accidente de Urda

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Madrid, 30 oct (EFE).- El candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este viernes el tono de su discurso para responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y advertir que, si no dimite nadie, será el PP quien "los dimita" en las urnas.

Como hicieron todos los partidos -salvo Vox-, el PP decidió el pasado miércoles suspender los actos de precampaña por respeto a las víctimas del accidente de tren que ha dejado al menos 69 muertos y desde la dirección de la campaña se pidió a los dirigentes populares que cualquier declaración no fuera más allá del acompañamiento a las víctimas.

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Ese mismo día, Feijóo ofreció una comparecencia en Génova en la que, con un tono sobrio pero dejando claro que "la serenidad no es silencio"-dijo-, exigió una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente, en el que falleció la exministra popular Fátima Báñez.

El jueves visitó el puesto de mando avanzado habilitado en Urda, desde donde afirmó que las responsabilidades políticas no son "opcionales" sino "imprescindibles desde el punto de vista ético y moral".

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A preguntas de los periodistas sobre si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debería dimitir, Feijóo se limitó a decir que eso le correspondía decidirlo al Gobierno.

El accidente de tren sorprendió a Feijóo en Barcelona, a donde había viajado para recorrer, junto con el alcalde de Badalona y número uno de las listas al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, las zonas afectadas por los disturbios del pasado fin de semana.

Tras la violencia desatada en las calles de ciudades como Bilbao o A Coruña, la precampaña estaba centrada, antes del accidente, en la seguridad, pero Urda ha supuesto un punto y aparte.

¿Hacia dónde virará la campaña, que arranca oficialmente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre? Fuentes de Génova señalan que lo estudiarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos, pero que el foco va a ser Sánchez y el objetivo de sacarlo de la Moncloa.

Ayer, tras conocerse que Puente había pedido comparecer en la Diputación Permanente del Congreso, el PP registraba una petición de comparecencia urgente de Sánchez al entender que las responsabilidades no terminan en el ministro.

Y hoy Feijóo ha utilizado un símil: Puente es "un fusible" y "al jefe de electricidad" (Sánchez) le interesa mantener ese fusible para "que no llegue el incendio a su responsabilidad".

El luto nacional termina el sábado a media noche y el domingo, día de Todos los Santos, el PP no tiene previsto ningún acto masivo. Han esperado al lunes para retomar la actividad completa y lo harán, dadas las circunstancias, en un Comité Ejecutivo Nacional en Génova en el que participará la cúpula y los barones.

Fuentes de Génova señalan que no les parecía procedente volver al ruedo con el tono festivo de un mitin y que es por eso que han decidido reunir a sus dirigentes para, además, implementar ajustes, después de que el accidente haya trastocado el calendario de los populares, que tienen que reajustar entrevistas, encuentros y mítines.

Y también temática, pues Urda y la seguridad ferroviaria será previsiblemente protagonista de una campaña en la que el PP había señalado tres ejes: economía (con el foco en vivienda), inmigración (con el foco en Ceuta) y corrupción. EFE

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