El Leganés lamenta el fallecimiento de madre de una de sus jugadoras en accidente de Urda

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Madrid, 30 oct (EFE).- El CD Leganés lamentó este viernes el fallecimiento de la madre de Cristina Chao Barba, jugadora del primer equipo femenino de la Primera División Autonómica Femenina de la Comunidad de Madrid, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y anunció un minuto de silencio de todos sus equipos para este fin de semana.

"Todo el Leganés quiere mandar su cariño y su apoyo a nuestra jugadora del primer equipo femenino, Cristina Chao Barba, y a toda su familia tras el fallecimiento de su madre en el trágico accidente de tren. En estos momentos tan difíciles, queremos estar especialmente cerca de Cristina y de su hermana, acompañándolas y mandándoles toda nuestra fuerza", escribió el club en sus redes sociales.

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Asimismo, indicó que el próximo 7 de noviembre en el Leganés-Albacete que se disputará en el Ontime Butarque, también tendrá lugar un "homenaje".

"Cristina, estamos con vosotras. Un abrazo enorme y todo nuestro cariño para toda la familia", finalizó el comunicado.

El accidente ocurrió a las 08:53 horas de este miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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El número de fallecidos por el accidente se mantiene en 69, según ha dicho este viernes el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, si bien no ha descartado que pueda haber más, ya que hay 70 denuncias de personas desaparecidas y "hasta 31 bolsas con restos parciales". EFE