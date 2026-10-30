El Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado la totalidad de las 69 autopsias

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Madrid, 30 oct (EFE).- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya la totalidad de las 69 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), según los datos facilitados esta noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, refiere el CID en un comunicado en el que detalla que se han identificado a 36 de las personas fallecidas.

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Así mismo, informa de que han sido notificadas ya a las familias 27 identificaciones, que corresponden a 18 hombres y 9 mujeres y que la notificación a las familias de las 9 personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible.

Hasta el momento todas las identificaciones de las personas fallecidas se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

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Añade que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

Del total de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño, mientras que cinco personas han sido localizadas con vida.

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Tras esas cinco localizaciones, se mantienen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Las labores de autopsia e identificación de los fallecidos continúan ininterrumpidamente desde el miércoles "con el mayor rigor y celeridad posibles", ha asegurado el CID.

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En dichas labores participan más de 60 profesionales: doce médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Intervienen también tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

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El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones. Son 27 agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, ha precisado el Centro Integrado de Datos.

Además, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal conforman un equipo de apoyo a las víctimas.

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Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real "proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense". EFE

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